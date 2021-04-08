跟3座台北101一樣大！　2.6萬坪高雄 Outlet「skmpark」4大亮點公開

▲新光三越旗下首間outlet「skmpark」將在明年2月開幕。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越旗下首間Outlet將在明年初正式見客！位置就是現有的高雄草衙道，2.6萬坪約是3座台北101的面積，不但要打造美式風格，還結合周邊遊樂場與娛樂設施，要民眾能從早玩到晚，預計明年2月農曆年前開幕，將是台灣第6間Outlet，4個獨家亮點就在這！

南台唯一捷運旁大型Outlet

目前台灣Outlet包括三井林口、三井台中港、桃園華泰名品城、台中麗寶樂園、高雄義大，義大位置於高雄市郊，需要開車才可抵達，skmpark位置在高捷草衙站旁，即便是以大眾交通工具為主的通勤族或是高雄旅客，都很方便可以到達。

強調要做「真正的Outlet」

新光三越表示，全區將規劃220間店舖，全年平均會提供3至65折的優惠折扣，意即每間店舖的平均折扣將一定會落入此區間，也可能會提供1至2折起的特惠品，且絕對會落實商品折扣內容。

豐富的娛樂與休閒設施

除了原有的高雄草衙道樂園設施與鈴木卡丁車賽道之外，一些其他聚會與運動等的休閒設施，包括保齡球館、電影院、棒球打擊場、健身中心等也將會在skmpark提供服務，甚至還有書店、寵物店、烹飪教室、美髮沙龍與護膚中心也會有，兼具生活休閒的多樣化產業，讓民眾可以爽完一整天。

至少10家精品進駐

據了解，skmpark將積極招商精品與輕奢品牌進駐，預計至少有10間以上精品，負責招商的TOC Consulting Limited表示，去年因疫情東南亞精品貨量均集中至台灣銷售，多少也反映台灣民眾的消費力，也等同增加了談判籌碼，與精品的交涉設點是很有機會的。

高雄大魯閣2020年營收為27億元，其中零售佔比為50%，餐飲佔比為32%，娛樂佔比為18%，預計轉型為Outlet skmpark後，年營收可達到50億元，零售佔比為70%，餐飲佔比為20％，娛樂佔比為10%，而來訪民眾也能從550萬人次增加到700萬人次。

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