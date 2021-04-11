日網風靡「巨型杯麵提袋」！逼真造型放大N倍　網笑：吃撐了

▲日清最新公開「巨型杯麵提袋」引發熱議。（圖／翻攝自官網）

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日本知名「日清泡麵」是不少人的共同回憶，腦洞大開的日清不光是在食物上動手腳，這回公開了最新商品「巨型杯麵提袋」，超大尺寸簡直快要蓋過一個人的身高，而提袋更像是杯麵被放大了N倍，逼真的模樣掀起網友熱議：「好想買。」

▲日清先前曾經發表保溫杯，是博君一笑的創意並未實體化 。（圖／翻攝自官網）

日清泡麵創意無窮，先前曾經推出過保溫杯，就仿照了經典杯麵的外型，讓民眾喝水的時候也好像在吃麵，戳中粉絲們的笑點。如今更迎來了最新款「巨型杯麵提袋」，光聽名字就能想像巨大程度，與成人身材相比，肩背於側面幾乎蓋過了半個身體。