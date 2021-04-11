日網風靡「巨型杯麵提袋」！逼真造型放大N倍　網笑：吃撐了

▲日清最新公開「巨型杯麵提袋」引發熱議。（圖／翻攝自官網）
編輯／Ann
日本知名「日清泡麵」是不少人的共同回憶，腦洞大開的日清不光是在食物上動手腳，這回公開了最新商品「巨型杯麵提袋」，超大尺寸簡直快要蓋過一個人的身高，而提袋更像是杯麵被放大了N倍，逼真的模樣掀起網友熱議：「好想買。」
▲日清先前曾經發表保溫杯，是博君一笑的創意並未實體化 。（圖／翻攝自官網）
日清泡麵創意無窮，先前曾經推出過保溫杯，就仿照了經典杯麵的外型，讓民眾喝水的時候也好像在吃麵，戳中粉絲們的笑點。如今更迎來了最新款「巨型杯麵提袋」，光聽名字就能想像巨大程度，與成人身材相比，肩背於側面幾乎蓋過了半個身體。
▲日清發想了超巨型杯麵提袋。（圖／翻攝自官網）
而招牌的紅白圖案印製上杯麵字樣，增添辨識度，同時上寬下窄的輪廓設計也完美還原，最後加上顯眼的紅色肩帶，提供民眾輕鬆上身，只要帶著這款提袋出門，想必就能夠成為全場焦點，而且想放什麼就放什麼，完全不用考慮容量問題。
▲提供收納提袋的迷你小盒子，外型也仿照杯麵打造 。（圖／翻攝自官網）
有趣的還在後頭，這款環保袋雖然巨大，但是其實很容易折疊攜帶，更提供了收納提袋的小盒子，外型也仿照杯麵打造，迷你尺寸還可翻蓋打開，簡直萌翻天。這款單品曝光之後也引起超過6萬網友按讚，並表示：「超想買」、「太胡鬧了吧」，不過該環保袋組合其實沒有公開販售，目前僅是官方贈品，想購買的粉絲恐怕要再等等了。
►超夢幻「透明珍奶手袋」爆紅！ 飲料隨身帶走、不佔空間吃貨必備