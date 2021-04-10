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免節食免運動！日本「懶人跪坐瘦腰法」夯，實測一周腰圍少2公分

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▲▼日本「懶人跪坐瘦腰法」夯。（圖／翻攝自IG）

▲每天早上跪坐1分鐘，連續一周就有顯著的瘦腰效果。（圖／翻攝自IG/coffee89921，以下同）

編輯 / Amber

想要擁有好身材，飲食和運動必須雙管齊下，難道真的沒有偷吃步的好方法嗎？日本節目日前邀來專家採訪，發現一個超適合懶人的減肥法，不用運動也不用節食就能夠瘦小腹，只要每天早上持續一個動作1分鐘，真的太神奇！

▲▼日本「懶人跪坐瘦腰法」夯。（圖／翻攝自節目）

▲不用節食也不用運動就能輕鬆瘦。（圖／翻攝自《林先生が驚く初耳学！》節目）

據說跪坐能夠瘦小腹，日本節目《林先生が驚く初耳学！》邀請來賓連續7天在早上跪坐1分鐘，期間不用刻意節食，更沒有做其他運動，結果發現在1星期之後，腰圍從85.4cm減至83.8cm，其餘3名的接受測試者的腰部線條看起來變得緊實。

▲▼日本「懶人跪坐瘦腰法」夯。（圖／翻攝自IG）

▲養成日常良好姿勢，離瘦身目標就能更接近。

近畿大學教授表示，這動作很適合久坐的上班族，因為久坐容易導致骨盤向後傾斜，使得駝背和小腹突出的情況更明顯，藉由跪坐使骨盤自然立起，連帶脊椎挺直，同步訓練腹橫肌，不但幫助腸胃內的器官歸位，更能讓肚子線條變得緊實。

▲▼日本「懶人跪坐瘦腰法」夯。（圖／翻攝自IG）

▲人人都能上手的跪坐減肥法。

跪坐減肥法其實非常簡單，第一步是雙腳腳板合併跪著，接著將腳掌慢慢打開，最後將臀部靠在腳掌上，腳板朝外，這時候將膝蓋打開至兩個拳頭的寬度，雙手放在大腿位置，胸膛自然挺起來。

跪坐這個動作看似簡單，這個動作能使骨盤自然立起，使得脊椎挺直，腹部也會跟著出力，一掃先前因久坐拱著背，造成的腹部脂肪囤積，持續便可使腹部肌肉更為結實。

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關鍵字：

瘦腰, 腹部, 日本, 瘦身

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