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想要看起來年輕10歲？這套眼周按摩手技一定要學會

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文／Squid　圖／Pexels、品牌提供

眼睛是最容易洩漏出年輕的地方，擁有很多紋路看起來就會顯老，因此眼霜的保養特別重要，一定要按照使用方式塗抹，才可以避免肌膚出現細紋，長時間保養下來才可以看起來年輕緊緻。

▲眼周,眼睛,保養,眼霜,Natura Bissé,得英特,BOBBI BROWN,KIEHL’S,。（圖／品牌提供）

1.首先先用一隻手輕抬外眼角，用另外一隻手從外往內，輕輕畫圓滑過按摩，最後向上面拉提。

2.接著使用一隻手輕抬內眼角，另外一隻手的無名指輕拍裡面，並且向外輕拍推開。

3.使用一隻手擺出剪刀的手勢，輕輕打開眼尾的魚尾紋位置，使用另外一隻手的無名指輕拍，讓紋路都可以更加完整的吸收到精華成分。

4.最後將雙手搓熱，熱敷眼部區域，幫助眼部血液循環，同時也可以幫助精華吸收。

【推薦單品】

Natura Bissé 6D立體緊緻拉提眼霜

▲眼周,眼睛,保養,眼霜,Natura Bissé,得英特,BOBBI BROWN,KIEHL’S,。（圖／品牌提供）

老化難以逆轉，但可以試圖減緩跡象生成。Natura Bissé 6D立體緊緻拉提眼霜的標靶性成份，針對眼周縱橫，上下、由外到裡深入養護，它包含了肌膚面的飽滿平滑、對抗地心的下垂引力、膚質的緻密緊實以及膚色的清澈明亮。

得英特 青春煉金超能眼霜

▲眼周,眼睛,保養,眼霜,Natura Bissé,得英特,BOBBI BROWN,KIEHL’S,。（圖／品牌提供）

青春煉金超能眼霜，擁有最高濃度、最多元胜肽的超能神經胜肽抗皺網X（NeuroFirmX），猶如
戴上隱形眼膜，持效12小時釋放35%胜肽濃度，協同純金胜肽與鉑金胜肽搭配環狀胜肽鑰匙科技，形成守護眼周肌膚青春不老最極致的配方，如同環環相扣，緻密不可分的青春超能三環戒護。

BOBBI BROWN 維他命完美眼霜

▲眼周,眼睛,保養,眼霜,Natura Bissé,得英特,BOBBI BROWN,KIEHL’S,。（圖／品牌提供）

一款針對妝前打底使用的眼霜，大家都知道上粉底前知道要用臉部專用的妝前打底，但眼睛更脆弱，容易細紋或是乾紋產生，絕對需要更專業的保養及妝前產品呵護，避免細紋或是黑色素沉澱。

KIEHL’S 超能左型C撫紋亮眼精華

▲眼周,眼睛,保養,眼霜,Natura Bissé,得英特,BOBBI BROWN,KIEHL’S,。（圖／品牌提供）

1抹即釋放高效撫紋、提亮能量，使用時，微溫觸感猶如專業按摩師輕點按摩，不僅深層舒緩緊繃肌肉，瞬間釋放眼周壓力，更深度活化眼周肌膚；搭配呈現淡黃色的高活性成份，更能加速提亮眼周，全面淡化黑眼圈。

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關鍵字：

眼周, 眼睛, 保養, 眼霜, Natura Bissé, 得英特, BOBBI BROWN, KIEHL’S

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