想要看起來年輕10歲？這套眼周按摩手技一定要學會

文／Squid 圖／Pexels、品牌提供

眼睛是最容易洩漏出年輕的地方，擁有很多紋路看起來就會顯老，因此眼霜的保養特別重要，一定要按照使用方式塗抹，才可以避免肌膚出現細紋，長時間保養下來才可以看起來年輕緊緻。

1.首先先用一隻手輕抬外眼角，用另外一隻手從外往內，輕輕畫圓滑過按摩，最後向上面拉提。

2.接著使用一隻手輕抬內眼角，另外一隻手的無名指輕拍裡面，並且向外輕拍推開。

3.使用一隻手擺出剪刀的手勢，輕輕打開眼尾的魚尾紋位置，使用另外一隻手的無名指輕拍，讓紋路都可以更加完整的吸收到精華成分。

4.最後將雙手搓熱，熱敷眼部區域，幫助眼部血液循環，同時也可以幫助精華吸收。

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