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日網票選無印良品「美妝保養好物」Top 5！「去黑頭神器」只排第二

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▲▼ 日網票選無印良品好用美妝品Top 5。（圖／翻攝ＩＧ、無印良品官網）

▲無印良品的美妝保養品受到許多學生族和小資女喜愛。（圖／翻攝IG@lisa.1656、@holy__select）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝無印良品官網

MUJI無印良品除了是許多人購買文具、居家小物的首選之處，其推出的美妝保養小物也是好用出了名，優異的使用感加上高CP值，是許多學生族、小資女的心頭好，但這麼多美妝品項中到底哪些最好用？日本知名美妝網站「Lipcosme」就收集眾多網友實際使用後心得，綜合出好評最多的5大「美妝保養好物」，快來看看你是否都用過？

▲▼ 日網票選無印良品好用美妝品Top 5。（圖／翻攝ＩＧ、無印良品官網）

Top 5：溫和卸妝凝露

輕盈的凝膠質地親膚性高，能溫和去除彩妝髒污，並添加滋潤成分LIPIDURE®(POLYQUATERNIUM-51) 、杏桃汁、桃葉精華及玻尿酸鈉，卸妝同時給予肌膚潤澤，無添加合成香料、色素、礦物油、酒精，敏感肌也能使用。

購買過的網友給的好評包含「淡淡的香味聞起來很舒服」、「用起來清爽，卸完也沒有緊繃感」、「很溫和，清潔力也不錯」。

▲▼ 日網票選無印良品好用美妝品Top 5。（圖／翻攝ＩＧ、無印良品官網）

Top 4：敏感肌乳液（保濕型）

無印良品敏感肌保養系列有許多備受歡迎的好物，除了化妝水，乳液也是人氣商品，取自日本岩手縣釜石市水源製成，添加葡萄柚籽精華，及具保濕功能的LIPIDURE®(POLYQUATERNIUM-51)，通過敏感測試的低刺激性配方，可溫和潤澤肌膚。

用過的人大多稱讚「質地很輕薄，不悶也沒有黏膩感」、「優異的保濕力，但不黏膩」、「對於減緩肌膚乾燥感很有感」。

▲▼ 日網票選無印良品好用美妝品Top 5。（圖／翻攝ＩＧ、無印良品官網）

Top 3：敏感肌化妝水（保濕型）

敏感肌化妝水也是無印良品出了名的美妝好物代表，添加葡萄柚籽精華，及具保濕功能的LIPIDURE®(POLYQUATERNIUM-51)，不含香料、色素、礦物油、酒精等化學成分，溫和配方可潤澤乾燥肌膚。200元不到就能買到大瓶容量，拿來濕敷也完全不會心疼。

網友給予的好評大多為「持續使用，肌膚變得很有光澤」、「對敏感肌很友好」。

▲▼ 日網票選無印良品好用美妝品Top 5。（圖／翻攝ＩＧ、無印良品官網）

Top 2：荷荷芭油（台灣目前無販售）

日本無印良品販售多款基底油都有不少愛用者，其中最知名代表就是荷荷芭油（Jojoba Oil），不僅100%取自天然植物來源，還很萬用，可用來保濕、按摩和保養頭皮，從頭到腳都能用，更被許多日本女生視為去黑頭好物，是長年熱銷的人氣商品。

實際購買的使用者給予的好評包含「質地輕薄不油膩」、「價格很親民的萬用油」、「搭配化妝棉濕敷，可以去除黑頭粉刺」。

▲▼ 日網票選無印良品好用美妝品Top 5。（圖／翻攝ＩＧ、無印良品官網）

Top 1：導入化妝水

取自日本岩手縣釜石市水源製成的導入化妝水，添加潤澤山茶花種子精華等5種植物精華及杏桃果汁，能在洗臉後將膚質調理為容易吸收保養品的理想狀態，除了大瓶裝400ml和200ml，還貼心推出輕巧的攜帶型50ml。

用過的網友大讚「擁有開架價錢的高CP值」、「軟化肌膚角質效果好」、「使用後再敷面膜，吸收更好」。

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無印良品, MUJI, 美妝, 美妝品, 保養品, 日本, 網友, 票選, 排行榜, 好物, 好用

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