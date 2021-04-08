卡地亞坦克錶不到8萬入手！　單次發行純色款勾起搶購慾望　

▲卡地亞2021年度新錶在台亮相。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）坦克錶赫赫有名，今年在Watches & Wonders錶展（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）給予錶迷更多驚喜，推出陣容豐富的Tank Must系列，全系列以精鋼材質打造，共有3種尺寸的皮帶款、鍊帶款、首次發行的光電錶，以及僅限單次發行的單色款，當中尺寸最小的石英皮帶錶與光電錶73,500元便能入手，擁有一只坦克錶不再是遙遠的距離。

▲卡地亞Tank Must鍊帶錶（上）84,000元，皮錶帶款73,500元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲Tank Must Steel Paved腕錶成為卡地亞最易入門的鑽錶，（左）202,000元，（右）177,000元。



Tank Must承襲經典款Tank Louis Cartier 圓潤的垂直錶耳、羅馬數字等招牌元素，忠實呈現發想自俯視坦克的造型，不僅有石英錶與首款採用非動物性材質錶帶的光電錶搶話題，兩側錶框鑲鑽的Steel Paved腕錶也成為進入卡地亞鑽錶世界的最佳入門，不到18萬元即可擁有；此外，品牌向1980年代單色風潮致敬，推出藍、紅與綠色Tank Must石英錶，以及紅與藍色Tank Louis Cartier手動上鍊錶，兩者均為單次發行，勾動錶迷搶購的慾望。

▲向1980年代單色風潮致敬的藍、紅與綠色Tank Must錶，單款80,500元。







▲卡地亞Cloche de Cartier系列腕錶各限量100只，（左起）815,000元，920,000元，815,000元。



已有百年歷史的Cloche de Cartier系列，也在今年重新面世，卡地亞延續獨特的鐘型設計，創作各限量100只的鉑金、18K金與玫瑰金錶，以及3款各限量50只的鏤空款式。同屬歷峰（Richemont）集團的積家（Jaeger-LeCoultre）也持續為慶90歲的Reverso翻轉錶譜寫傳奇，創作Reverso Tribute Small Seconds翻轉系列小秒針腕錶綠色款，鮮明的色彩令人聯想起瑞士汝山谷中環繞積家總部的松樹森林，展現純色魅力。

▲積家REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS翻轉系列小秒針腕錶綠色款，260,000元。（圖／積家提供）



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