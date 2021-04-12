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iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

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文／C編

還在用別的廠牌或是iPhone 7的你該換手機了吧！購物網站「Her和她」推出「Apple iPhone 12 64G手機」不但有5種顏色任選，原價26900元、特價24888元，還加碼贈送東森提貨券1000元＋東森幣200元，買東西就可以折抵，等於直接現省3212元，超級划算。

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 ▲Apple iPhone 12,iphone,iphone 12,手機,apple。（圖／Her）

▲Apple iPhone 12 64G手機，原價26900元、特價24888元。點我購買。

Apple iPhone 12 64G手機具備5G網速、智慧型手機最快速的A14仿生晶片、全面延伸的 OLED 顯示器，擁有四倍耐摔優異表現的超瓷晶盾，還能在相機上使用「夜間」模式，等於用最低的價格，買到最超值的功能，CP值很高。

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▲Apple iPhone 12有多種色彩滿足喜好。

Apple iPhone 12手機具備杜比視界錄製、夜間攝影、智慧型HDR3模式，是小巧、纖薄、輕盈的5G手機，擁有6.1 吋全螢幕OLED顯示器，可以展現出明亮的色彩以及對比度，跟iPhone 12 Pro是用同等級的螢幕。

▲Apple iPhone 12,iphone,iphone 12,手機,apple。（圖／Her） 

▲Apple iPhone 12具防水科技，使用更安心

iPhone 12表面採用超瓷晶盾，一眼看透，比任何智慧型手機的玻璃更堅固，擁有4倍耐摔的優異表現，搭載航太等級的鋁金屬邊框，不只耐摔、耐撞，更是擁有防水的科技，讓你外出旅行不用擔心浸水壞掉，絕對要入手。

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▲Apple iPhone 12,iphone,iphone 12,手機,apple。（圖／Her） 

▲Apple iPhone 12 64G手機，原價26900元、特價24888元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出「Apple iPhone 12 64G手機」有5種顏色可以任選，原價26900元、特價24888元，現省2012元，還加碼贈送東森提貨券1000元＋東森幣200元，買日常生活用品也能折抵，超級划算。

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