「全球最美」伊朗女孩越長越漂亮！太常被搭訕「保鑣」每天貼身護送

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一名來自伊朗的小女孩馬赫迪斯穆罕默迪（Mahdis Mohammadi），曾因為長得太可愛而登上國際版面，被外媒形容為「全球最美小女孩」，轉眼女孩馬赫迪斯已經10歲了，漸漸有了小大人的模樣，美貌也一點都沒走鐘，不過因為長得太漂亮經常招來一些騷擾，所以上下學都有「爸爸」擔任保鑣護送，完全就是真人版小公主！

這位伊朗女孩馬赫迪斯穆罕默迪從很小的時候，父母就替她經營Instagram記錄生活，大約在8歲時爆紅，受到各國媒體的關注。

小小的臉龐上一雙水汪汪的大眼就佔了超大比例，又濃又長的睫毛與洋娃娃無異，加上小巧而高挺的鼻子與鵝蛋臉，幾乎符合各國的審美觀，是個絲毫挑不出缺點的小美人兒。

過了幾年馬赫迪斯也10歲了，看得出來已經長高不少，正在等比例放大中，長相絲毫沒有走鐘，還越來越漂亮，自拍起來很有專業網美的架勢，正值開始愛漂亮的年紀，平時她喜歡擦上鮮豔色彩的指甲油、戴上可愛的髮飾或是帽子，令人更加期待將來長大成人的模樣。

但是也因為相貌出眾的關係，平常就非常受矚目，到哪都是焦點，走在路上被陌生人搭訕更是過於頻繁，擔心馬赫迪斯會受到騷擾，所以她的爸爸甚至擔任起了保鑣的工作，幾乎24小時都黏在身邊保護她，非常愛護掌心的小寶貝。

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