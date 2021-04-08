IKEAＸ樂高聯名台灣開賣「排百尺長龍」　官方：已經缺貨

▲IKEA與樂高聯名的「BYGGLEK系列」台灣開賣排長龍。（圖／讀者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA在歐洲開賣首日就已經被搶到缺貨的「BYGGLEK系列」，4／8正式在台開賣，一早許多實體店還沒開門，店外就排出百尺長龍，還有民眾攜家帶眷的一早就出發去搶貨，台灣IKEA表示，開賣首日至下午，許多門市有部分套組已經賣完，預計這兩天應該就會搶光。想買的民眾別等到週末啦！

由IKEAＸ樂高聯名推出的BYGGLEK系列，概念是將樂高化成儲物箱，共推出4樣商品，包含積木遊戲盒３件組、2款不同尺寸的積木遊戲盒和1款樂高積木零件，更棒的是整套系列與原樂高配件都相容，可以「無限解壓縮」的意思，隨時都能以樂高的積木補充內容，創造出屬於自己的居家風景。

▲IKEA與樂高聯名的「BYGGLEK系列」。（圖／IKEA提供）

因該系列首日在歐洲熱銷，故在台灣首波到貨只限IKEA實體店販售，且因貨量有限，僅開放IKEA卡友購買，每人每卡每日限購3件商品，4／8開賣當天果然吸引許多民眾在開店前就去排隊，人多到不像平常上班日，還有民眾全家出動，推著娃娃車就是要來搶貨，到下午部分分店許多套組已經售完。

台灣IKEA表示，民眾反應熱烈，首波在部分門市特定套組確實已經售光，預計這兩天應該就會售罄。想要買來收藏的民眾動作要快。

IKEA與樂高聯名的「BYGGLEK系列」，共有4樣商品，包括3款積木遊戲盒，單價499元起至599元，以及「積木201件組」，售價599元，其規格可跟其他樂高積木相容，使用者可以自行購買更多樂高來組合。

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