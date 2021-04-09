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小小兵「雞蛋收納盒」引起網友瘋搶！還可以拿來裝美妝蛋好可愛

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文／Squid

現代人生活壓力大，靠療癒小廢物才能舒緩心中的壓力，南韓便利商店GS25就推出買雞蛋送雞蛋盒的組合，這雞蛋盒還是超級可愛的小小兵，雖然用處不大，但還是讓許多人都大呼「實在太想要了」、「等下立刻去買！」

▲小小兵,收納盒,雞蛋收納盒,雞蛋,投影機,南韓,。（圖／IG） 

▲小小兵雞蛋收納盒超級可愛。（圖／pigbossgo IG）

雞蛋盒看起來是蠻棒的收納小物，但對於一般的人來說似乎有點多餘，畢竟冰箱裡面都有雞蛋的收納位置，但畢竟外型是小小兵的外型，那可就另當別論了，不管是拿來收納雞蛋，還是收納美妝蛋，都很好用、也很實用。

▲小小兵,收納盒,雞蛋收納盒,雞蛋,投影機,南韓,。（圖／IG） 

▲拿來收納美妝蛋也可以。（圖／pigbossgo IG）

雞蛋收納盒推出之後，受到很多人的歡迎，一上架就被搶光了，售價韓幣4900元，大約是台幣160元，不貴的價格也讓很多人大呼「太想要了」、「太可愛了」、「我想要這個」、「我早些時候打開盒子發現了」。

▲投影機,Jelly Beam,LINE FRIENDS,大創,迪士尼,。（圖／IG）

▲超可愛的投影機。（圖／k7620608 IG）

除了可愛的小小兵收納盒之外，南韓品牌Jelly Beam與LINE Friends合作，推出全新的「熊大投影機」，迷你的尺寸4.5cmX4.5cmX4.6cm，重量也僅有110g，超級輕巧的尺寸，裡面附有充電頭、充電線、搖控器跟投影機架。

▲投影機,Jelly Beam,LINE FRIENDS,大創,迪士尼,。（圖／IG）

▲只有手掌大的投影機超迷你。（圖／minnie_park_16 IG）

咖啡色的設計搭配上可愛的熊大、莎莉圖案，小小一台放在桌上，只要充飽電就可以無線投影，大概50吋的螢幕，輕輕鬆鬆就可以躺在床上或是沙發上，看電影、追劇，非常方便又實用，也可以隨時隨地播放音樂，增添居家氛圍。

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關鍵字：

小小兵, 收納盒, 雞蛋收納盒, 雞蛋, 投影機, 南韓

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