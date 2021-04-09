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周杰倫與貝克漢撞16萬「貓熊錶」　自豪帝舵表上手照拍超好

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▲▼ 周杰倫,女神卡卡,貝克漢 。（圖／翻攝jaychou,ladygaga,davidbeckham IG）

▲周杰倫戴熱騰騰的帝舵表Black Bay Chrono計時碼錶，自豪很會拍照，拍出夜光效果。（圖／翻攝jaychou IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

Watches & Wonders線上錶展（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）前日上線，瑞士腕錶品牌帝舵表（Tudor）發布年度新款的同時也全面上市，代言人大衛貝克漢（David Beckham）、女神卡卡（Lady Gaga）第一時間立刻換上新錶宣傳，晚了一天po的周杰倫則拿出誠意，自己拍腕錶上手照，自豪是厲害的攝影師，巧的是他與貝克漢品味一致，撞了主打的Black Bay Chrono計時碼錶。

▲▼ 周杰倫,女神卡卡,貝克漢 。（圖／翻攝jaychou,ladygaga,davidbeckham IG）

▲貝克漢也在第一時間戴帝舵表Black Bay Chrono計時碼錶鍊帶款。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲▼ Tudor 。（圖／公關照）▲▼ Tudor 。（圖／公關照）

▲周杰倫擁有白面黑圈的帝舵Black Bay Chrono計時碼錶（左）165,000元，貝克漢款式黑面款165,000元。（圖／帝舵表提供）

 周杰倫自認是很棒的攝影師，因為他將帝舵Black Bay Chrono計時碼錶的夜光時標與指針拍得清清楚楚，此錶款保留品牌潛水錶的特色，同時又注入賽車魂設置內凹式副計時盤，呈現深受歡迎的「貓熊面」，他選擇白面黑圈款，貝克漢則佩戴黑面白圈款，兩人都挑鍊帶錶，另有黑色皮錶帶或織紋錶帶可供選擇。

▲▼ 周杰倫,女神卡卡,貝克漢 。（圖／翻攝jaychou,ladygaga,davidbeckham IG）▲▼ Tudor 。（圖／公關照）

▲女神卡卡佩戴帝舵今年夯款Black Bay Fifty-Eight磨砂925銀材質腕錶，137,000元。（圖／翻攝ladygaga IG）
 

女神卡卡所戴的熱騰騰新錶是另一焦點新作Black Bay Fifty-Eight 925，首度選用925銀材質打造錶殼，帝舵表透露因加入秘密成分，因此銀質錶殼不會氧化或其他外觀變化，且採透明底蓋設計秀MT 5400型機芯，在潛水錶界很少見。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300米自動腕錶，單只99,300元。（圖／TAG Heuer提供）
 

TAG Heuer（泰格豪雅）於W&W線上錶展也強打潛水錶，宣布Aquaracer系列全面回歸，保留招牌的12刻面單向旋轉錶圈，嵌入式防刮陶瓷錶圈，並對12個刻面一一進行凹槽加工，整體設計也較過往更纖薄，防水達300米。

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關鍵字：

Watches & Wonders, W&W, Tudor, 帝舵表, 周杰倫, 貝克漢, 女神卡卡, TAG Heuer, 泰格豪雅

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