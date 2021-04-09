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兩側髮絲是關鍵！韓妞馬尾的「5個技巧」快學，隨便綁都美

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▲▼韓妞馬尾5個技巧。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬的馬尾看似簡單，細節卻不少。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

記者曾怡嘉 / 台北報導

馬尾人人會綁，但要如何綁得好看是學問，想做出隨興馬尾，很容易失手變大媽，要不然就是太緊拉扯頭皮，《ET FASHION》教你向韓妞偷師，5個馬尾技巧快學會，輕鬆打造俐落有型的清爽造型。

▲LISA的雙馬尾造型很俏皮可愛。

#馬尾高度決定印象

一般來說低馬尾給人優雅知性的感覺，也是韓妞最喜歡的馬尾綁法，想要呈現時髦可愛感，則建議將馬尾固定在耳上，不少女團成員表演都是這個髮型。

#馬尾份量感加分

髮量較少的女生必看，髮量不足綁起來較沒份量感，建議用電捲棒先將直髮做出微捲，捲度打底後再綁起來，看起就蓬鬆有型。

#拉出頂部蓬度

好看馬尾和一般馬尾只有一線之隔，若是馬尾梳得太整齊會顯得死板，建議綁完後用細尾梳挑出頂部蓬度，蓬度還有修飾臉型的效果。

▲Jennie兩側髮絲幫助修飾圓圓臉。

#預留臉龐髮絲和胎毛

仔細觀察韓星馬尾能如此有型，靠的就是臉頰兩旁預留的髮絲和額頭的胎毛加分，有時候馬尾綁得太乾淨顯得呆版，刻意拉出髮絲製造凌亂感，反而更自然。

#善用綁髮小物

髮型師分享橡皮筋較容易扯斷頭髮，建議可以選用不咬頭髮的髮圈，既美觀又不可以固定髮型，不會因長時間綁髮而拉扯頭皮。

►女孩快筆記！生理期前做好「4件事」，水腫立刻消一圈

關鍵字：

馬尾, 技巧, 綁髮, 韓妞

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