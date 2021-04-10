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遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

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▲▼遇到感情就犯傻的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplah

有句話說「愛情會讓人變笨」，其實還真說對了，有些人平時明明也是聰明機靈，反應伶俐，但一遇到感情，智商就瞬間下降，開始犯傻，委屈自己、飛蛾撲火也在所不惜！像是以下這3個星座女，談起戀愛就容易又傻又癡情，快來看看你是不是也上榜了？

▲▼遇到感情就犯傻的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

雙魚座

天性浪漫、感情豐富的雙魚座，是最需要愛情的星座之一，尤其是雙魚女，很容易相信人，能很快就投入一段新的感情中，就算才剛結束一段傷心的戀情，嘴上說著不會再相信愛情了，一旦遇到喜歡的對象，就會馬上又陷進去。容易被人、被環境影響，感情用事，所以就這樣一次次迷失在愛情裡。

▲▼遇到感情就犯傻的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

金牛座

沈穩踏實的金牛座在愛情上也不是會衝動的星座，但卻會非常固執。金牛女喜歡上一個人後，不會立刻表現出來或讓對方知道，會先默默觀察一段時間，等到她們認定了這個人，就會開始死心踏地的付出。雖然堅持、忍耐力強是很好的特質，但在愛情上就容易變得太過固執，就算察覺一段感情繼續下去可能也不會有好結果，還是會想這樣一路走到底試試，不走到盡頭不掉淚的類型。

▲▼遇到感情就犯傻的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

巨蟹座

有著一顆太過敏感內心的巨蟹座女生，容易導致自憐、自卑的情緒產生，因而在愛情裡總是顯得小心翼翼的。害怕受傷的她們，會過度保護自己，越是這樣，越不敢放手去愛，不是常落得躲在一旁暗戀對方的狀況，就是在一起了也會愛得很卑微，想盡辦法迎合對方、討好對方，不敢放開做自己，變成為愛付出一切的癡情女。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 兩性, 感情, 愛情, 戀愛, 癡情, 痴情, 犯傻

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