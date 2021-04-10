伯爵、香奈兒玩透視　鏤空機芯太美不怕看光

▲PIAGET Polo Skeleton玫瑰金錶。（圖／伯爵提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

以超薄錶聞名的伯爵（PIAGET）讓纖薄機芯成為面盤主角，於Watches & Wonders線上錶展（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）發表貴金屬版本的Polo Skeleton腕錶，將厚度僅2.4毫米的自動上鍊機芯簡化，並選用與機械結構一體成型的偏心微型自動盤，搭上錶殼厚度只有6.5毫米，完美貼合手腕且優雅有型。

▲PIAGET Polo Skeleton高級珠寶錶鑲嵌總重15.6克拉美鑽。



伯爵此次共發表4款Polo Skeleton腕錶，分別是搭載藍色機芯的玫瑰金款、白K金錶圈鑲鑽，以及兩款連機芯都鑲滿美鑽的高級珠寶錶，意在展示品牌於鐘錶與珠寶工藝的成就，因為機芯部分零件細小，容易因鑲嵌寶石施壓而變形，光是為一枚機芯鑲鑽便需要耗時4天，最華麗的版本是連錶鍊都鑲滿長方形切割鑽石與明亮式切割鑽石，極盡奢華。

▲香奈兒限量100只的Boy∙Friend X-Ray鏤空腕錶（左）2,464,000元，限量55只18K米色金Boy∙Friend 鏤空腕錶3,342,000元。（圖／香奈兒提供）



香奈兒（CHANEL）旗下Boy∙Friend錶款也加入鏤空陣容，裝載猶如建築結構又向蕾絲細緻堆疊的自製機芯Caliber 3，面盤側邊特別採隱形方式呈現，因此不會看到錶橋螺絲，視覺上機芯好似浮在半空中，當中18K BEIGE米色金款機芯各零件均經過電鍍金色處理，因此整只錶流露單一色調的優雅氣息；而另一款Boy∙Friend X-Ray鏤空腕錶則大玩透視，錶殼與錶圈皆以藍寶石水晶打造，任何細節都一覽無遺。

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