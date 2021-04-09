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林心如不愛媽媽牌鑽鍊　「風格不同，我愛霸氣」

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記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）今起至10日舉辦Wings of Light光之羽翼珠寶暨腕錶展，展出逾270件、總價近30億元的作品，由林心如演繹總值逾1億元的祖母綠鑽石珠寶與腕錶，全場她最愛有4種佩戴方式的羽翼鑽石項鍊，勾動想搭飛機去海島度假的慾望，而指間的14.67克拉祖母綠戒指也讓她愛不釋手，笑著說：「我就愛個性霸氣的設計。」

▲▼林心如出席伯爵珠寶展。（圖／記者張一中攝）

▲林心如佩戴總值超過1億元的伯爵祖母綠鑽石珠寶與腕錶亮相。（圖／記者張一中攝）
 

日前林心如為媽媽舉辦70歲壽宴，林媽媽所戴大的大鑽石項鍊深受矚目，林心如笑稱與媽媽已擁有不少好東西，因此她買珠寶不會考慮是否能與媽媽或女兒分享，她表示：「媽媽喜歡珍珠、藍寶石等寶石較秀氣的作品，和我的風格不同，我把粉紅鑽列入夢想清單。」

▲▼林心如出席伯爵珠寶展。（圖／記者張一中攝）

▲林心如對指間的大克拉祖母綠鑽戒愛不釋手。（圖／記者張一中攝）

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲林心如全場最愛可轉換成4種佩戴伯爵Wings Of Light羽翼鑽石項鍊，43,700,000元。
 

伯爵此次珠寶展從想像的翠鳥啟程，打造羽翼造型的鑽石項鍊點綴4.54克拉與4.03克拉梨形切割莫桑比克紅寶石；飛入神秘幽谷的璀璨天堂，焦點之作是鑲嵌22.68克拉枕形斯里蘭卡藍寶石的鑽石項鍊；夕陽之下陽光灑落，是黃鑽登場時刻，全場最高價為89,500,000元的艷彩黃鑽頂級珠寶鑽石手鐲錶，黃鑽下隱藏雪花鑲嵌鑽石面盤，華麗至極。

▲▼ Piaget & Cartier 。（圖／公關照）

▲伯爵Wings of Light系列莫桑比克紅寶石頂級珠寶羽翼鑽石項鍊52,000,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ Piaget & Cartier 。（圖／公關照）

▲伯爵Wings of Light系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石戒指，15,900,000元。

▲▼ Piaget & Cartier 。（圖／公關照）

 

▲名模唐熒霜佩戴伯爵Wings of Light系列斯里蘭卡藍寶石頂級珠寶鑽石項鍊64,500,000元，藍寶石鑽石耳環9,750,000元。

▲▼ Piaget & Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Piaget & Cartier 。（圖／公關照）

▲伯爵Wings of Light系列艷彩黃鑽頂級珠寶鑽石手鐲錶（左）89,500,000元，粉紅碧璽頂級珠寶晚霞鑽石手鐲7,500,000元。

紅、藍寶石與祖母綠、鑽石仍是收藏家追逐的首要目標，目前卡地亞（Cartier）正在台灣巡迴的非凡語彙頂級珠寶展，即有不少千萬甚至上億元的祖母綠作品，產地是不少藏家心中首選的哥倫比亞，加上品牌標誌性的設計，因此身價非凡。

▲▼ Piaget & Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Piaget & Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞正在台巡迴展出3.36克拉哥倫比亞八角形階梯式切割祖母綠鑽戒（左）20,300,000元，POPAYAN祖母綠耳環16,100,000元。

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, 林心如, 卡地亞, Cartier

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