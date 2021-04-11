fb ig video ETtoday search mobile

朵法「神級潔面膏」1650元→990元　資深粉絲都是3罐以上囤貨

>

文／C編

清潔是肌膚保養的第一步，做好清潔後續保養才能夠完整滲透；購物網站「Her和她」推出來自法國頂級芳療品牌的「DARPHIN（朵法）花梨木按摩潔面膏」，原價1650元、特價990元，不到千元就可以享受精油洗臉的療癒感，絕對要入手。

▼▼▼點我享超低價▼▼▼

▲DARPHIN,朵法,花梨木,保養,潔面膏,卸妝膏。（圖／IG、美妝公社） 

▲DARPHIN花梨木按摩潔面膏，原價1650元、特價990元，點我購買。

DARPHIN花梨木按摩潔面膏被巴黎美妝編輯盛讚「一生一定要體驗一次的幸福潔膚感受」，裡面蘊含珍稀花梨木精油的絕佳抗菌力，膏狀的質地在接觸到肌膚之後，會幻化成油的質地，一抹就一次結合卸妝、洗臉、精油按摩三合一功效，輕輕鬆鬆就可以卸除殘妝。

 ▲DARPHIN,朵法,花梨木,保養,潔面膏,卸妝膏。（圖／IG、美妝公社）

▲DARPHIN潔面膏網友一次囤3罐。（圖／美妝公社）

不只是有效徹底潔淨，還可以做到收斂同時潤澤醒膚，用後完全不緊繃、更能摸得到肌膚的柔嫩細滑，每個毛孔都像是會呼吸般的自在透氣，散發優雅天然的幸福香氛，一用就是一輩子的完美療癒潔顏首選的「神級卸妝膏」。

 ▲DARPHIN,朵法,花梨木,保養,潔面膏,卸妝膏。（圖／IG、美妝公社）

▲DARPHIN潔面膏一次搞定洗臉、卸妝、精油按摩。（圖／DARPHIN IG）

不是美妝編輯說了算，盤點網路上的評價，也幾乎是一片好評，還有人一次買3罐囤貨，「這罐超好用，味道也超愛的」、「這罐好用。卸起來溫和不刺激，味道香香」、「是真的真的好用」、「這罐卸妝是我用過最最最⋯好用，無法言語的好用」。

▼▼▼點我享超低價▼▼▼

▲DARPHIN,朵法,花梨木,保養,潔面膏,卸妝膏。（圖／IG、美妝公社） 

▲DARPHIN花梨木按摩潔面膏，原價1650元、特價990元，點我購買。

購物平台「Her和她」推出「DARPHIN花梨木按摩潔面膏」，原價1650元、特價990元，現省660元，等於下殺6折，想要嘗試看看花梨木按摩潔面膏的療癒卸妝享受，就要靠這一檔入手，絕對是划算。

關鍵字：

DARPHIN, 朵法, 花梨木, 保養, 潔面膏, 卸妝膏, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

SK-II青春露「極限量」330ml大包裝　7980元→5290元比母檔還划算 植村秀潔顏油下殺1680元還免運　3款可選，一定有你的蜜糖 日系品牌第一顆氣墊粉餅使用起來很遮瑕　半霧面材質蓋細紋超厲害 39歲范冰冰零細紋　靠200元有找的「平價霜」養出逆齡膚質 「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句 清潔劑、保養品其實很花錢！只要有「5件好物」簡單自製替代品 尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面