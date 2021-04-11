朵法「神級潔面膏」1650元→990元　資深粉絲都是3罐以上囤貨

文／C編

清潔是肌膚保養的第一步，做好清潔後續保養才能夠完整滲透；購物網站「Her和她」推出來自法國頂級芳療品牌的「DARPHIN（朵法）花梨木按摩潔面膏」，原價1650元、特價990元，不到千元就可以享受精油洗臉的療癒感，絕對要入手。

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▲DARPHIN花梨木按摩潔面膏，原價1650元、特價990元，點我購買。



DARPHIN花梨木按摩潔面膏被巴黎美妝編輯盛讚「一生一定要體驗一次的幸福潔膚感受」，裡面蘊含珍稀花梨木精油的絕佳抗菌力，膏狀的質地在接觸到肌膚之後，會幻化成油的質地，一抹就一次結合卸妝、洗臉、精油按摩三合一功效，輕輕鬆鬆就可以卸除殘妝。

▲DARPHIN潔面膏網友一次囤3罐。（圖／美妝公社）



不只是有效徹底潔淨，還可以做到收斂同時潤澤醒膚，用後完全不緊繃、更能摸得到肌膚的柔嫩細滑，每個毛孔都像是會呼吸般的自在透氣，散發優雅天然的幸福香氛，一用就是一輩子的完美療癒潔顏首選的「神級卸妝膏」。

▲DARPHIN潔面膏一次搞定洗臉、卸妝、精油按摩。（圖／DARPHIN IG）



不是美妝編輯說了算，盤點網路上的評價，也幾乎是一片好評，還有人一次買3罐囤貨，「這罐超好用，味道也超愛的」、「這罐好用。卸起來溫和不刺激，味道香香」、「是真的真的好用」、「這罐卸妝是我用過最最最⋯好用，無法言語的好用」。

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購物平台「Her和她」推出「DARPHIN花梨木按摩潔面膏」，原價1650元、特價990元，現省660元，等於下殺6折，想要嘗試看看花梨木按摩潔面膏的療癒卸妝享受，就要靠這一檔入手，絕對是划算。