東京芭娜娜「皮卡丘版」變抱枕！巨型尺寸超療癒　只送不賣更想要

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@tokyobanana1991、fashion-press.net

日本必買伴手禮東京芭娜娜「Tokyo Banana」先前與《精靈寶可夢》合作，推出印有皮卡丘、伊布圖案的聯名蛋糕，可愛造型讓粉絲們瘋狂。這次「皮卡丘限定版蛋糕」居然被做成抱枕了！這款抱枕完美複製蛋糕模樣，再放大成120公分巨型尺寸，配上萌翻的皮卡丘臉，抱起來也太療癒。

東京芭娜娜推出的「皮卡丘限定版蛋糕」外觀是金黃色，正面印了皮卡丘的臉，有著圓圓大眼、腮紅，還舉起一隻手打招呼，翻到背面則印上皮卡丘招牌閃電尾巴，超萌造型讓人融化。新推出的抱枕就神還原蛋糕造型，但做成長達120公分的巨大抱枕，看起來跟一個小朋友差不多高，軟軟的壓起來好舒服，不管是枕著耍廢或抱著一起睡覺都很適合。

不過「皮卡丘東京芭娜娜抱枕」只送不賣，想要獲得的話，要追蹤東京芭娜娜推特帳號，並轉發活動貼文才能參加抽獎，只有25個幸運兒能中獎，而且僅限日本國內寄送。雖然很難入手，但光看可愛模樣就很療癒了，以後或許有機會公開販售或是推出「伊布限定版」。

喜歡《精靈寶可夢》的話，日本玩具公司TAKARATOMY近期推出了一款「皮卡丘機器人」，裝上電池就可以跟它交談對話，還能讓它唱歌、跳舞，如果按壓搔癢皮卡丘身體，對它說一些限定台詞，就能產生可愛反應。有了它就像養了一隻皮卡丘當寵物，直接讓寶可夢迷們美夢成真。

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