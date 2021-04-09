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劉詩詩「雪白牛奶肌」在發光！　穿上學院風長裙根本18歲少女

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▲▼劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女星劉詩詩出席TOD'S公開活動，雪白牛奶肌引起熱議。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星劉詩詩天然仙氣深受粉絲喜愛，就連34歲育有一子後也凍齡宛如少女，日前她以品牌大使之姿高調出席TOD'S公開活動，以一身學院風的翻領白色風衣亮相，並綁起優雅低馬尾，一舉一動電翻粉絲，而她的雪白「牛奶肌膚」也引起熱議。

▲▼劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩身穿品牌2021春夏系列白色風衣亮相，從內而外散發高雅仙氣 。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩於2019年產下一子，復出至今人氣絲毫不減，更受到精品青睞升格TOD'S品牌大使，昨（8日）公開活動中，劉詩詩身穿品牌2021春夏系列白色風衣亮相，從內而外散發高雅仙氣，更襯托出「牛奶膚質」吹彈可破，皮膚白皙行走之餘還會反光，她更綁起低馬尾並以黑色蝴蝶結點綴，精緻臉蛋加上一抹紅唇，十分耐看。

▲▼劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩修長身型透過腰間的綁帶細節傳遞 。（圖／翻攝自微博）

而衣著再以翻領剪裁勾勒出俐落線條，劉詩詩演繹起來絲毫不費力，修長身型透過腰間的綁帶細節傳遞，將比例拿捏得恰到好處，完全看不出已經升格當媽，舉手投足如同18歲少女般。此次畫面曝光更引起網友討論，「劉詩詩牛奶肌膚」、「美翻了」、「跟少女沒兩樣。」

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關鍵字：

劉詩詩, 吳奇隆, 春夏, 2021, TOD’S

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