搶不到Chloé燕麥奶帆布袋！還有隱藏版「編織水桶」兩萬有找更燒

▲Chloé Woody「燕麥牛奶」帆布托特包瘋狂洗版。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安 ／綜合報導

只要聊到最近的洗版夯包，絕對不能少了Chloé這顆Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，以鮮明的Logo編織提帶注入，帆布包與編織提籃呈現，超美外型一補貨就完售。搶不到托特包也沒關係，這次就來加碼介紹隱藏版「編織提籃」與夏季必備Woody便鞋，同樣精緻可愛，向下看還有同場加映的FENDI與LOEWE燕麥色包款，一樣欠買！

▲Chloé大勢的 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，靈感來自於品牌的平底便鞋，小型托特包，NT$25,600；人字涼鞋，NT$14,100。（圖／品牌提供）

Chloé大勢的 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，其實靈感來自於品牌的平底便鞋，延續鮮明LOGO織帶作為設計亮點，注入奶白色「燕麥牛奶」色調，在春夏交接之時帶來療癒視覺享受。輕巧好上手的雙色帆布設計，不忘以皮革遊走輪廓，增添精品級辨識度，當然最吸引人的還是大容量實用性，可以充當上班、出遊包款，一顆多用CP值很高。

▲Chloé Woody世界公平貿易組織合作編織提籃，NT$21,300；水桶包，NT$19,500。（圖／品牌提供）

除了托特包，品牌還打造了同風格「燕麥牛奶」編織提籃，特別與社會企業合作，委託肯亞農村地區的婦女製作，以提供婦女穩定收入，所以每一個編織提籃都是獨一無二，且經過編織工匠親手打造，擁有自己專屬的皮革標籤。包款小巧之餘，細長的提把輕巧拎起，底座還藏入了Chloé皮革字樣，通過抽繩拉緊內袋，取物十分方便。

▲水壺套（附水壺）NT$29,900。（圖／品牌提供）

【向下看更多包款】

FENDI 招牌法棍包Baguette陸續推出不同尺寸與款式，不變的是中央的FF Logo增添辨識度，其餘像是以編織、鏤空細節注入其中，加上小花朵點綴，增添春夏的夢幻氛圍，也成為吸睛包款之一。

▲FENDI Baguette也推出燕麥奶色系。（圖／品牌提供）

LOEWE近期將品牌的明星手袋，注入滿滿標誌性的Anagram logo，罕見帶來一系列「老花」包款，獨有的Double-warp雙經編織技術打造Anagram標誌，營造視覺及觸覺衝擊的立體效果，冷調的燕麥色配色，在老花豐富包款同時，仍舊極簡低調。

▲LOEWE Cubi提花帆布肩背提包。（圖 / 品牌提供)

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