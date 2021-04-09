華莎換新歡手袋開心到頂在頭上　吳速玲撞了同款POCKET包背去嗑小吃

記者王則絲／台北報導

新一代帶貨女神韓女團MAMAMOO成員華莎，經常為大家示範時下最火的包款，近日華莎又有新歡手袋，開心頂在頭上擺拍，而這款BURBERRY的全新POCKET手袋，不只孔曉振也背上，就連時尚辣媽吳速玲、許路兒都跟著撞包，看來這顆延伸自上個爆款的變奏版POCKET包讓女神們都淪陷了。

▲華莎大曬新歡手袋，其他張照片更是「開心到模糊」。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa）



雖然華莎不是傻白甜類型，但是超強的舞台魅力、性感體態讓她男、女通殺，私下反差萌的可愛個性更擄獲人心，女孩們都愛把她當時尚Icon。最近華莎又在IG上大曬新歡手袋，將BURBERRY全新包型的POCKET包頂在頭上擺拍，完美演繹「開心到模糊」。

▲孔曉振、Yeri也背上BURBERRY新款POCKET手袋。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo、＠yerimiese）



而同款手袋，時尚指標韓女星孔曉振與Red Velvet團員Yeri也紛紛背上，更多被收服的女神們還包括了時尚咖辣媽吳速玲，就連坐在小吃店嗑美食、逛花店都要時髦滿分；以及凍齡女神許路兒也背上同款棕色POCKET包，用下身失蹤方式演繹，又更加逆齡了！

▲吳速玲、許路兒演繹同款棕色POCKET手袋。（圖／翻攝自IG@5400wu、＠lurehsu）



延伸自先前曾引起熱潮的BURBERRY POCKET手袋，創意總監Riccardo Tisci將之變換風格以符合更多場合搭配，保留了原先的信封式口袋設計與硬挺的提把，並把兩側與底部拉寬，呈現鞦韆包的外型，能斜背也能手提，使用起來更為方便，亦有分為迷你款與容量大升級的中型款式，除了女星們分別示範的經典黑色與棕色，還有藍色皮革款也美到冒泡。

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▲BURBERRY 全新POCKET手袋還有提供超美的藍色皮革款式，並分為中型與迷你款Size。（圖／品牌提供）



【近期更多美包】

KAI X GUCCI泰迪熊聯名系列

GUCCI的聯名系列一個接著一個不間斷，繼先前的唐老鴨、哆啦A夢之後，這回GUCCI與韓團EXO成員KAI（金鐘仁）推出了以「手繪泰迪熊」為主題的「KAI X GUCCI」聯名系列，目前台灣已在台中地區首賣，台北則即將於近日登場。

▲「KAI X GUCCI」最新聯名手繪泰迪熊系列。（圖／翻攝自IG@zkdlin）

「KAI X GUCCI」系列以繫著藍色領結的手繪泰迪熊圖案為主軸，點綴於男、女服裝與配件包款上，其中女孩們最感興趣的部分不外乎就是手袋了，比照以往聯名系列，本次亦將泰迪熊圖案印製於經典雙G老花包上頭，並呼應泰迪熊的色調，搭以橙色的皮革滾邊呈現，以下就來搶先細看最多民眾鎖定的目標，包括相機包、水桶包與托特包。

▲《ET FASHION》開箱「KAI X GUCCI」系列手袋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

RIMOWA Personal 系列硬箱手袋

RIMOWA於去年秋冬宣布推出的「行李箱手袋」系列，在國外搶先上市後引起話題，現在台灣終於也可於店面買到了！就像迷你版的行李箱一樣，採用輕巧防撞的聚碳酸酯構成溝槽式外殼，並注入最新的Essential系列色調，以光面效果呈現，一共帶來四色選擇，包括最夯的沙漠粉、仙人掌綠以及黑、白款式。

▲RIMOWA Personal系列共推四個顏色。（圖／記者王則絲攝）

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