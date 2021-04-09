fb ig video ETtoday search mobile

華莎換新歡手袋開心到頂在頭上　吳速玲撞了同款POCKET包背去嗑小吃

>

記者王則絲／台北報導

新一代帶貨女神韓女團MAMAMOO成員華莎，經常為大家示範時下最火的包款，近日華莎又有新歡手袋，開心頂在頭上擺拍，而這款BURBERRY的全新POCKET手袋，不只孔曉振也背上，就連時尚辣媽吳速玲、許路兒都跟著撞包，看來這顆延伸自上個爆款的變奏版POCKET包讓女神們都淪陷了。

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲華莎大曬新歡手袋，其他張照片更是「開心到模糊」。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa）

雖然華莎不是傻白甜類型，但是超強的舞台魅力、性感體態讓她男、女通殺，私下反差萌的可愛個性更擄獲人心，女孩們都愛把她當時尚Icon。最近華莎又在IG上大曬新歡手袋，將BURBERRY全新包型的POCKET包頂在頭上擺拍，完美演繹「開心到模糊」。

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振、Yeri也背上BURBERRY新款POCKET手袋。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo、＠yerimiese）

而同款手袋，時尚指標韓女星孔曉振與Red Velvet團員Yeri也紛紛背上，更多被收服的女神們還包括了時尚咖辣媽吳速玲，就連坐在小吃店嗑美食、逛花店都要時髦滿分；以及凍齡女神許路兒也背上同款棕色POCKET包，用下身失蹤方式演繹，又更加逆齡了！

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲吳速玲、許路兒演繹同款棕色POCKET手袋。（圖／翻攝自IG@5400wu、＠lurehsu）

延伸自先前曾引起熱潮的BURBERRY POCKET手袋，創意總監Riccardo Tisci將之變換風格以符合更多場合搭配，保留了原先的信封式口袋設計與硬挺的提把，並把兩側與底部拉寬，呈現鞦韆包的外型，能斜背也能手提，使用起來更為方便，亦有分為迷你款與容量大升級的中型款式，除了女星們分別示範的經典黑色與棕色，還有藍色皮革款也美到冒泡。

►包・開箱／BURBERRY Pocket包高顏值可甜可鹹　女神們通通背起來

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲BURBERRY 全新POCKET手袋還有提供超美的藍色皮革款式，並分為中型與迷你款Size。（圖／品牌提供）

【近期更多美包】

KAI X GUCCI泰迪熊聯名系列

GUCCI的聯名系列一個接著一個不間斷，繼先前的唐老鴨、哆啦A夢之後，這回GUCCI與韓團EXO成員KAI（金鐘仁）推出了以「手繪泰迪熊」為主題的「KAI X GUCCI」聯名系列，目前台灣已在台中地區首賣，台北則即將於近日登場。

▲GUCCI X KAI。（圖／品牌提供、IG）

▲「KAI X GUCCI」最新聯名手繪泰迪熊系列。（圖／翻攝自IG@zkdlin）

「KAI X GUCCI」系列以繫著藍色領結的手繪泰迪熊圖案為主軸，點綴於男、女服裝與配件包款上，其中女孩們最感興趣的部分不外乎就是手袋了，比照以往聯名系列，本次亦將泰迪熊圖案印製於經典雙G老花包上頭，並呼應泰迪熊的色調，搭以橙色的皮革滾邊呈現，以下就來搶先細看最多民眾鎖定的目標，包括相機包、水桶包與托特包。

▲GUCCI X KAI開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》開箱「KAI X GUCCI」系列手袋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

RIMOWA Personal 系列硬箱手袋

RIMOWA於去年秋冬宣布推出的「行李箱手袋」系列，在國外搶先上市後引起話題，現在台灣終於也可於店面買到了！就像迷你版的行李箱一樣，採用輕巧防撞的聚碳酸酯構成溝槽式外殼，並注入最新的Essential系列色調，以光面效果呈現，一共帶來四色選擇，包括最夯的沙漠粉、仙人掌綠以及黑、白款式。

▲Rimowa小包 。（圖／記者王則絲攝）

▲RIMOWA Personal系列共推四個顏色。（圖／記者王則絲攝）

►GUCCI「泰迪熊」老花包開箱太可愛！搶先看必敗包款，台北也要開賣了

►RIMOWA行李箱手袋台灣開賣！搶先近看最夯沙漠粉、純白款有夠仙

關鍵字：

華莎, 孔曉振, Yeri, 吳速玲, 許路兒, BURBERRY, POCKET, POCKET包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起

2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

跟3座台北101一樣大！　2.6萬坪高雄Outlet「skmpark」4大亮點公開 台北老爺下午茶才615元！爽吃生魚片、莫凡彼　窗外是林蔭大道超舒壓 孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩 卡地亞坦克錶不到8萬入手！　單次發行純色款勾起搶購慾望　 今年脫單必備「日雜奶茶色系」唇膏　5款推薦一抹甜翻天 長髮絆手絆腳很麻煩？手殘人也會的花式馬尾　瞬間減齡10歲 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面