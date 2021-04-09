【奧斯塔羅】未來半年的金錢運勢如何？

財運這件事情

大概也是大家都挺好奇的事

畢竟賺錢這檔事

還是挺辛苦的

所以就看奧斯老師一起來看看

未來半年的金錢運勢如何囉！

＜＜直覺選一張牌＞>



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選擇到這組牌的朋友，接下來的財運狀況可就要注意一下，這樣的牌組多半代表的是吃緊與困苦，所以在金錢運勢方面來說就顯得比較不理想了唷！尤其若是挑選到這組牌的朋友是作業務類型的工作，那接下來的業績可就要再多加努力一下，畢竟牌組的困苦與吃緊在業績方面會比較明顯一點。另外若是想要投資理財的朋友，最近奧斯老師就比較不建議你入場投資，也不要選擇朋友的投資建議，很容易就被套牢，出現類似金錢被困住的狀況，這部分可就要更加注意及小心了。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師可就要恭喜你了，接下來財運狀況還是挺理想的，畢竟這樣的牌組多半代表的是金錢入帳以及金錢的開始！在投資理財方面來說可說是挺理想的，若你有觀望許久的投資標的或理財產品，最近可以抓緊時間趕緊投資了，另外若是本業比較偏業務類型工作的朋友，接下來的業績也有望向上抬升。過往你的努力付出及耕耘都會在接下來的半年逐漸地累積並獲得回報，所以奧斯老師會建議選擇到這組牌朋友，可要好好把握接下來的良好財運。

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選擇到這組牌的朋友，接下來的財運可就要注意一下了，這樣的牌組多半代表的是付出與失去，所以奧斯老師不得不說在財運方面就顯得比較不理想了！奧斯老師建議你可不要在金錢上有投資，畢竟財運的走下坡也代表在投資理財上面會比較沒有金錢上的回報，甚至會因此破財，建議可要好好選擇投資標的或是理財產品。另外奧斯也要提醒你，接下來都會有莫名的破財，或是原本就不是規畫中的支出，所以建議這陣子要多著重在守財，以免臨時的金錢支出讓自己的經濟狀況顯得吃緊許多。

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選擇到這組牌的朋友，接下來的財運就沒有太大的起伏了，畢竟這樣的牌組多半代表的是平淡以及守財，所以基本上接下來比較沒有太大的金財去留，不會有所謂的破財狀況發生！只是若是想要投資理財的朋友，短期內要有金錢上的回報就比較沒有希望了。所以奧斯老師也會建議如果有投資想法的朋友，就不要身邊的急錢或是棺材本拿去投資，畢竟平淡的金錢運勢，直言就是沒有金錢上的進來，不如放在身邊也會比較好，不然老掛著心在那期待著回報，有時卡著心也不是件好事。

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