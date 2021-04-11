奧斯塔羅12星座一周運勢0412-0418　巨蟹注意累出病、雙子正財運好到爆

20210412-0418奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：獅子座事業運最旺！學事業方面如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落稍稍減緩煩人的壓力，工作上有所突破。

TOP2：雙子座愛情運最旺！積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談起感情都感到愉悅許多，另外雙方目標的一致，也讓彼此對於外來感到萬分的信心。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：下周學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

2.天蠍座愛情運需要留意：雙方在下周可能會有些許的小爭執，原因來自於對目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時的調整一下承諾可別開一堆空頭支票。

3.雙魚座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

牡羊座



整體運勢★★★

下周牡羊朋友壓力的出現讓自己動起了休息的念頭，壓力在下周顯得難以負荷，也因為過往有些事情超出了自己的能力範圍，導致下周出現了頗大的疲倦感與無力感。

愛情運勢★★

雙方在愛情裡的步調下周顯得不是那麼的一致，溝通時也存在一個人說東一個人說西的狀況，始終難以搭上線，間接導致爭執的出現。

事業運勢★★

在學事業方面掌握度的降低導致目前現況有點抓不太住，間接的產生了倦怠感及不確定感，因此對工作上許多事情沒有那麼的有把握。

金錢運勢★★

正偏財運平淡，不太有進財的機會，奧斯比較建議下周守財就好也不建議有投資動作。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友的能力及行動力稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意。

愛情運勢★★

雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加許多，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉。

事業運勢★★

在學事業方面做事顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意。

金錢運勢★★

正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性。

雙子座



整體運勢★★★★

積極且充滿企圖心的感覺將充斥在雙子朋友下周的生活當中，過往過度感性的狀況也在下周改善許多，在面對問題與狀況都理性許多。



愛情運勢★★★★★

積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談起感情都感到愉悅許多，另外雙方目標的一致，也讓彼此對於外來感到萬分的信心。

事業運勢★★★★

下周成功的曙光讓你在工作上做起事來有更大的信心，過往的收獲也都在下周開始收穫，奧斯建議下周可以多將對工作的想法付諸行動。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得回報，過往的努力算是值得。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。



愛情運勢★★

雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★

下周學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

獅子座



整體運勢★★★★

下周獅子的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，另外奧斯要提醒留意三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況。

愛情運勢★★★★★

雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情並且樂意分享心中想法樂於溝通。

事業運勢★★★★★

學事業方面如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落稍稍減緩煩人的壓力，工作上有所突破。

金錢運勢★★★★★

正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

處女座

整體運勢★★★

處女的朋友下周將是怠惰的一周，面對事情都抬不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微的無力感，奧斯建議下周要運用理性層面思考問題比較好。

愛情運勢★★

注意不是很積極的態度，在面對彼此之間的狀況或者體貼都要積極主動的給予另一半回饋，才有助感情的發展。

事業運勢★★★

力不從心的部份在學事業方面表現將更加明顯，多加注意手邊事情的發展，並適時的調整自己的狀況與心態，以免導致局面失衡。

金錢運勢★★

正偏財運平淡，不適合理財與投資的一周，要注意盲目的投資理財。

天秤座



整體運勢★★★★

下周天秤朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步，讓生活感到充分的休息。

愛情運勢★★★★

雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意為這段關係的未來努力。



事業運勢★★★★

下周在學事業方面也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍的朋友變得善變許多並且無法堅持自己目前的目標，對於未來的規劃下周顯得鬆散許多，奧斯提醒下周增加點行動力囉。

愛情運勢★★

雙方在下周可能會有些許的小爭執，原因來自於對目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時的調整一下承諾可別開一堆空頭支票。

事業運勢★★★

對於學事業上會有不勞而獲的想法產生對於未來的目標也感到點灰心，下周會是個在學事業都需要堅持的一周，要上緊發條好好努力。

金錢運勢★★★

額外金錢的支出讓你感到經濟上的壓力，平時要多加注意理財狀況。

射手座



整體運勢★★★

下周射手朋友則顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或是工作也較提不起勁，有一部分原因是下周意會到自己的不足，也正開始思考方式增進自己的實力。

愛情運勢★★★★

下周情感中的相處則顯得溫和許多，對另一半的付出更加的無怨無悔，讓另一半在下周感到窩心許多，也變得更加親密。

事業運勢★★★★★

學事業方面下周更加努力的在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純地想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

金錢運勢★★★★

偏財運勢良好，自己接案子的朋友可以多和朋友接觸，也許會意外獲得還不錯的金錢入帳。

摩羯座



整體運勢★★★

下周摩羯朋友起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

愛情運勢★★★

過去問題始終沒有有效解決，在下周又重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩，下周面臨類似的狀況要多加注意。

事業運勢★★★

下周自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的想法裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯，注意見好就收。

水瓶座

整體運勢★★★★★

下周水瓶朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

愛情運勢★★★★

雙方的關係在下周能夠更進一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。

事業運勢★★★

學事業方面將會是個非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。

金錢運勢★★★★

正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

雙魚座



整體運勢★★★

下周雙魚朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

下周在學事業將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

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