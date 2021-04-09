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IKEA發文「來吶，你坐啊」蹭《進巨》完結熱度　網默契喊：獻出新台幣

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記者王則絲／台北報導

日本大熱漫畫《進擊的巨人》連載逾11年，終於在本月9日迎來完結篇，家具品牌IKEA便套用劇迷們最愛用的「巨人哏」，在官方FB發出一組「來吶，你坐啊」的椅子文案來吸引民眾目光，短短兩小時便有超過數千則留言，網友默契齊喊：「獻出新台幣」、「現金莎莎給油」、「IKEA跟上潮流。」

▲ＩＫＥＡ文案。（圖／翻攝自FB）

▲IKEA官方FB最新椅子文案。（圖／翻攝自IKEA官方FB）

IKEA的各種動向是民眾們關心的話題，不光是近日開賣的樂高聯名「BYGGLEK系列」，還是先前IKEA敦北店將熄燈的消息，都引發了現場的排隊人潮。

這次IKEA官方FB再出奇招，在《進擊的巨人》漫畫完結篇釋出的9日這天，發出了一系列椅子的商品文案，每張椅子圖中上方都寫著大大的「來吶，你坐啊」字樣，呼應劇中劇情轉折的高潮橋段台詞「萊納，你坐啊」，為劇迷們津津樂道的名場面，讓民眾們超有感。

▲IKEA文案。（圖／翻攝自FB）

▲IKEA最新椅子文案蹭上《進擊的巨人》完結熱度。（圖／翻攝自IKEA官方FB）

該篇貼文短短時間內就獲得數千讚與留言，網友們默契齊喊：「獻出你們的新台幣」、「現金莎莎給油」大家也都瞬間Get到小編的用心：「IKEA等巨人完結多久了」、「鬼才行銷。」

▲IKEA文案。（圖／翻攝自FB）

▲IKEA文案。（圖／翻攝自FB）

▲網友留言區神P圖。（圖／翻攝自FB）

IKEA成功蹭上《進擊的巨人》熱度，單單幾張簡單的商品照，就讓網友們相當捧場，留言區更是精彩，還有P圖神人現身，直接把劇中角色「萊納」P上了官方圖，甚至還有有才的網友們幫IKEA小編想好了下次的文案：「下次推薦桌子吧，『我不是叫你手放桌上嗎？』」、「你是不是只打得贏門？來這邊是我們門的型錄。」將其他知名「巨人哏」與家具聯想，讓其他劇迷們笑翻天。

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關鍵字：

IKEA, 進擊的巨人, 來吶, 萊納, 文案

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