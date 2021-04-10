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日本全家賣起潮服！綠藍線條襪只有好看　時髦素T台幣300有找

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編輯／Emily　圖／翻攝自family.co.jp

便利商店販賣的東西應有盡有，在裡面買到衣服、襪子也不奇怪，但款式通常以基本、簡單為主，似乎沒在注重好不好看。日本全家便利商店就與日本服裝品牌FACETASM 的設計師落合宏理合作，新推出「Convenience Wear」系列，讓你在超商就能買到簡約有型的服飾。

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

日本全家便利商店的「Convenience Wear」系列，有推出T恤、襪子、毛巾、環保袋等眾多品項，在講求簡單便利之餘，對造型設計也更為講究。即使是簡單的素T，版型也符合潮流，穿上去簡約有型，當遇到突發狀況臨時需要衣物時，就能買到願意繼續穿的款式，而不是只穿一次的應急品。

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

這系列很多商品都不分性別，像黑、白素色的短袖T恤，男、女穿起來都好看，不管要合身或oversize，都能找到心儀的尺寸，隨便搭都時髦。

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

其中有一款白襪也是男女通用，仔細看襪子上的綠、藍線條，跟全家便利商店的標誌極為神似，但印成圖案卻不突兀，反而很有復古感，適合搭配OLD SCHOOL穿搭。

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

另一款女生專用的襪子，除了基本的黑、白、灰、藍等顏色，還推出亮眼的螢光綠和桃紅色，穿在腳上超吸睛。

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

除了衣物系列，還有推出具設計感的環保購物袋和毛巾，購物袋有橘、螢光綠、黑、墨綠四種顏色。毛巾除了亮色，還有圓點、千鳥紋等特殊花紋，更有一款變形蟲圖騰的頭巾。這系列不只好看，價格更是親民，像短T就只要1,089日圓（約台幣283元），襪子也只要429日圓（約台幣111元）。

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

▲日本全家服飾系列。（圖／翻攝自family.co.jp）

另外，日本的全家便利商店也獨家販售平價美妝「Sopo」的產品，這系列包裝走簡約小清新風，商品中有一款雙頭眼影筆很值得入手，一頭是橘、黃、棕等色系的眼影，另一頭是咖啡色系的眼線，只需要一支就能完成眼妝，其他還有眉筆、睫毛膏、眼線膠筆等等。

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關鍵字：

全家, 便利商店, 服飾, 襪子, T恤, 環保袋

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