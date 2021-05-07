搞懂KOL／直擊永橙叔叔的一天　超狂行徑：拍照早到2小時、出動行李箱

▲《ET FASHION》直擊 KOL永橙叔叔的一天。（影／記者鮑璿安攝、永橙叔叔提供）



每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！

記者鮑璿安／專題報導

KOL一詞近年來不斷出現在大眾視野中， 到底什麼是KOL？其實KOL（Key Opinion Leader）即為「意見領袖」，簡單來說就是擁有影響力的新星，此次《ET FASHION》將實際走進他們的生活，來捕獲知名KOL「永橙叔叔」的一天，究竟在他們光鮮亮麗的照片背後，從早到晚是如何度過的呢？

直擊「永橙叔叔」的一天

8：00am「為了讓每場活動呈現出最完美的狀態，早上會先把當天的活動造型試穿一次，確定沒有問題之後，就開始與經紀人討論今天的工作流程」

▲ 永橙叔叔會提早試穿過當天的工作服裝。（圖／記者黃克翔攝）

早晨8點，其實距離下午3點半的時尚活動還有半天，但永橙叔叔寧可提早起床準備，對於時間觀念，他很有自己的看法，回憶過去在南韓工作的時候，只要遲過一次，品牌就不會再找你，所以他甚至養成提早2小時就到工作現場的習慣，為的就是熟悉場地路線，「要比別人多做功課。」

11：00am「先趕去髮廊，要搶在完妝前換好衣服」

▲永橙叔叔利用妝髮空擋吃飯。（圖／翻攝自IG）

永橙叔叔有個習慣是會在妝髪完成前先換好衣服，這也是之前在南韓學到的工作經驗，「剛入行時候真的不懂，定裝時很多套衣服脫了就放在旁邊，以為很正常，其實在南韓只要拿出來的衣服，就要疊好還給品牌，這是一種尊重，也是對於品牌的尊重。」

14：00 pm「我還是習慣早一點到，了解等下出場的動線」

▲永橙叔叔（右二）習慣提早抵達工作現場，熟悉路線。（圖／記者黃克翔攝）

過去永橙叔叔至少提早2個小時就到工作現場，沒想到被經紀人糾正「過早了」，所以現在大約提前1個小時會到，而且在趕場的路程中也沒閒著，開始閱讀時尚活動的相關新聞稿，了解品牌新一季的創作由來和故事，充實自己的專業度。

15：30pm 「親自看到、摸到最新的時尚流行單品」

▲永橙叔叔（右二）穿著亮眼的蘋果綠西裝搭配白襯衫，聆聽品牌公關講解新品。（圖／記者黃克翔攝）

活動正式開始，永橙叔叔穿著一套亮眼的蘋果綠西裝搭配白襯衫出場，多虧了先前的妝髪以及一再試裝準備，讓自己維持在最完美的狀態。到了現場的第一件事，永橙叔叔與其他參與活動的KOL們，一起聆聽品牌公關講解新品，親自看到、觸摸到最新的時尚流行發展，這都是意見領袖幕後的真實樣貌。

16：00 pm 「拍到滿意的作品出現為止」

▲KOL需要在有限的時間內，拍出最滿意的作品。（圖／記者黃克翔攝）

KOL需要在有限的時間內，拍出最滿意的作品，這是一大挑戰。活動進行時，大家幾乎沒有空檔，而是一再擺拍、確認照片。萬一這時出現了造型不滿意的情況，永橙叔叔也另有準備，工作時，他一定會帶行李箱，除了裝上一黑一白兩雙鞋，還多準備一套衣服，只要場地出現變動，都可以及時調整。

17：30pm 「要把所有工作當成是最後一次」

▲結束了上一場工作，緊接著永橙叔叔要趕去下一場拍攝 。（圖／翻攝自IG）

時尚品牌活動結束後，永橙叔叔緊接著趕去下一場拍攝工作，時間如此緊密的程度，對於他而言已經是家常便飯，因為他得兼顧模特兒、私人導遊、斜杠KOL的多重身份，最長有過連續工作20多天，每天平均睡眠時間不到5個小時的紀錄，但永橙叔叔笑說：「我覺得人不可以只有一份工作。」

20：00pm「結束後還會跟經紀人討論如何改善」

永橙叔叔習慣在前一天晚上先與經紀人討論明日工作，同時也需要回顧今天的工作是否有可以改進的地方。就像是IG的PO文，畫面要如何呈現給追蹤的10幾萬名粉絲看，達到更好的影響力，光是這件事，永橙叔叔就會不斷審核、改寫文字，直到滿意為止。

22：00pm「被很多品牌拒絕過，才是修正自己的開始」

▲永橙叔叔住在台中，時常往返北上工作。（圖／翻攝自IG）

永橙叔叔住在台中，因此他經常需要專程從台中北上工作，一整天的忙碌結束後，再搭高鐵返家，準備第二天的活動。聊起外界對於KOL存在許多迷思，「只要按讚數夠多」、「照片好看就好」的言論不在少數，對此永橙叔叔認為，其實自己從2014年成立IG用戶PO文以來，過程中經歷了許多挫折和失敗，也被很多品牌拒絕，但這才是真正修正自己的開始，尤其是先準備好再出發，而不是大眾想的那麼簡單，自己要拿得出東西才會有人想要找你。

【永橙叔叔】

張永橙，因本名「張永橙」距離感較重，被粉絲暱稱為「永橙叔叔」

IG：Yungcheng Chang 오렌지（@changyungcheng），2014年成立

經歷：原在台灣擔任模特兒，後赴南韓擔任私人導遊長達10年，現回台發展

現職：時尚生活部落客





