太妍、申敏兒「同品牌」公主裝隔空PK　「她」嘟嘴賣萌電翻粉絲

記者王則絲／台北報導

韓女星太妍上週於《驚人的星期六》節目中，以公主風造型現身，穿上超可愛粉色澎澎裙、內搭宮廷袖襯衫，還加碼嘟嘴賣萌電翻一票粉絲；另一方面，演員申敏兒近日出鏡廣告，亦穿上了與太妍「同品牌」的純白浪漫洋裝，展開隔空PK。

▲太妍上週於節目《驚人的星期六》造型。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

太妍近期的IG版面幾乎被每週的節目造型給佔據，且每一集都堅持有一個明顯的穿搭主題，上週太妍就選擇以可愛的公主風呈現，整身都穿上了早先H&M推出的設計師聯名系列「H&M X Simone Rocha」服裝現身。

▲太妍穿上H&M X Simone Rocha的整身公主風套裝，嘟嘴賣萌電翻粉絲。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

嫩粉色的澎澎連身短裙裡，內搭抓澎的宮廷袖襯衫，領口的珍珠點綴與髪飾也起到點睛之筆的作用，逆齡效果滿分，不只大批粉絲們湧入留言直呼：「好可愛！」還釣出了少時同團成員秀英留言：「你怎麼做到每週都變得更漂亮的？」

另一演藝圈凍齡女神申敏兒，近日為代言品牌Roger Vivier出鏡廣告，其中一套純白蕾絲鏤空洋裝的造型，正是與太妍的「公主裝」同樣來自「H&M X Simone Rocha」系列，澎澎的公主袖與太妍的造型有異曲同工之妙，加上荷葉邊滾邊設計，讓申敏兒整個人浪漫極了。太妍與申敏兒兩個駕馭起同品牌「公主裝」，分別展現了可愛萌妹與浪漫田園風格，各有千秋。

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