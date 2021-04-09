fb ig video ETtoday search mobile

太妍、申敏兒「同品牌」公主裝隔空PK　「她」嘟嘴賣萌電翻粉絲

>

記者王則絲／台北報導

韓女星太妍上週於《驚人的星期六》節目中，以公主風造型現身，穿上超可愛粉色澎澎裙、內搭宮廷袖襯衫，還加碼嘟嘴賣萌電翻一票粉絲；另一方面，演員申敏兒近日出鏡廣告，亦穿上了與太妍「同品牌」的純白浪漫洋裝，展開隔空PK。

▲太妍、申敏兒公主裝。（圖／翻攝自IG）

▲太妍上週於節目《驚人的星期六》造型。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

太妍近期的IG版面幾乎被每週的節目造型給佔據，且每一集都堅持有一個明顯的穿搭主題，上週太妍就選擇以可愛的公主風呈現，整身都穿上了早先H&M推出的設計師聯名系列「H&M X Simone Rocha」服裝現身。

▲太妍、申敏兒公主裝。（圖／翻攝自IG）

▲太妍穿上H&M X Simone Rocha的整身公主風套裝，嘟嘴賣萌電翻粉絲。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

嫩粉色的澎澎連身短裙裡，內搭抓澎的宮廷袖襯衫，領口的珍珠點綴與髪飾也起到點睛之筆的作用，逆齡效果滿分，不只大批粉絲們湧入留言直呼：「好可愛！」還釣出了少時同團成員秀英留言：「你怎麼做到每週都變得更漂亮的？」

另一演藝圈凍齡女神申敏兒，近日為代言品牌Roger Vivier出鏡廣告，其中一套純白蕾絲鏤空洋裝的造型，正是與太妍的「公主裝」同樣來自「H&M X Simone Rocha」系列，澎澎的公主袖與太妍的造型有異曲同工之妙，加上荷葉邊滾邊設計，讓申敏兒整個人浪漫極了。太妍與申敏兒兩個駕馭起同品牌「公主裝」，分別展現了可愛萌妹與浪漫田園風格，各有千秋。

►華莎換新歡手袋開心到頂在頭上　吳速玲撞了同款POCKET包背去嗑小吃

►Angelababy激短髮讓網友瞬間臉盲！撞臉郭采潔、王子文、吳謹言

關鍵字：

太妍, 申敏兒, H&M, 公主裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起

2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩 台北老爺下午茶才615元！爽吃生魚片、莫凡彼　窗外是林蔭大道超舒壓 跟3座台北101一樣大！　2.6萬坪高雄Outlet「skmpark」4大亮點公開 今年脫單必備「日雜奶茶色系」唇膏　5款推薦一抹甜翻天 卡地亞坦克錶不到8萬入手！　單次發行純色款勾起搶購慾望　 長髮絆手絆腳很麻煩？手殘人也會的花式馬尾　瞬間減齡10歲 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面