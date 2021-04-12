皮包發霉、龜裂欲哭無淚！「保養收納5重點」學起來　一咖就能用超久

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@handbagclinic、unsplash.com

很多女孩喜歡把錢投資在皮包上，但一個愛包需要細心照顧，才能用得長久，尤其是台灣這種潮濕氣候，要是出門淋到雨或是擺太久沒用，一不小心就發霉了，看到斑點真的讓人欲哭無淚。這裡就傳授你「皮包保養收納」的五大要點，記起來才能讓包包維持在良好狀態。

#碰到水就擦乾

清除汙漬講求時機，不管是沾到水或髒汙，當下處理就能降低傷害。並非所有的包包都有防水塗料，所以碰到水的時候，一定要馬上用乾布、眼鏡布擦乾，才不會留下後患。記得不要用衛生紙，因為會摩擦、起屑，不只難清乾淨，還可能造成二度傷害。麂皮材質則適合用點壓方式擦，才不會破壞表層纖維。

#正著吊掛在通風處

包包從外面背回來時，不要馬上收到櫃子裡，應該正著吊掛、放置在通風處，讓沾到的溼氣自然風乾，才不會發霉、長斑。皮革製品要記得不能曬太陽或直接用吹風機吹，不然表面會容易龜裂。

#善用防塵袋、白報紙

包包長期沒用可以在內部塞入白報紙，以用來吸收水氣、防止變型，再裝進防塵袋，放到防潮櫃裡收納即可。要記得不能亂用一般報紙替代，否則可能會沾染油墨，由於白報紙吸水力有限，搭配定時除溼更容易保持狀態。

#發霉趕快清

當你發現包包表層長出斑點了，先不要太慌張，可以先用乾布擦拭一遍，再用沾有酒精的布清理。如果只是表面部分發霉，這樣其實就能去除，擦完再通風晾乾就沒事了，但如過還是擦不掉，就只能求助專業保養店了。

#定期清潔

其實要讓包包長久維持在良好狀態，就要養成定期保養的習慣。一段時間就要去塵、除溼，看到髒污也要馬上用清潔劑清理，再搭配少量凡士林或專門的保養油擦拭表面，才能讓它光鮮亮麗。

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