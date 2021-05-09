搞懂KOL／一支影片狂吸154萬人次觀看　Ginny為工作砸萬元買彩妝也甘願

▲Ginny身為美妝YouTuber，也會分享穿搭資訊。（圖／記者林敬旻攝）

每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！

記者李薇／專題報導

美妝YouTuber居妮（Ginny）直率可愛的個性，深受許多粉絲的喜愛，最高的影片觀看數達154萬人次，YouTube平均也有50到100萬人次觀看，率真分享愛用好物的個性相當討喜，進入YouTube界短短1年，就拿下10萬人追蹤認證獎牌，為了拍片，她曾砸上萬元買彩妝品，只為作品夠真實吸睛，這樣的態度，難怪人氣不停攀升。

▲Ginny個性直率可愛擁有大批粉絲。（圖／翻攝自Ginny IG）



Ginny最早是從部落格起家，一邊工作、一邊寫文，慢慢發現影片成為趨勢，才轉型開始經營YouTube，後來因為工作暫時停擺，靠著一邊打工，一邊拍片，才短短一年，就突破10萬人追蹤，而這份工作成為她穩定的收入來源。

▲Ginny的YouTube頻道短短經營一年，就突破10萬人大關。（圖／記者林敬旻攝）



直率真實的「鄰居系」

因為個性真實直率，只要是Ginny推薦的東西，詢問度都破表，她也自己是「鄰居系」，就像鄰家女孩一樣親切，她說：「之前我想去漂眉，並且把過程錄製下來，推薦給需要的人，沒想到因此店家預約不斷、私訊爆表！」不只是推薦的店特別受到歡迎，她與品牌聯名的衣服也賣得嚇嚇叫，讓廠商邀約不斷。

▲Ginny經常在IG上分享日常穿搭。（圖／翻攝自Ginny IG）



亂試保養品大過敏

美妝YouTuber的邀約多，但Ginny堅持試用，只接可以信賴的產品，她說，「以前剛開始的時候，只要有新品就會去試、去買，後來因為這樣肌膚敏感爛掉，長出一顆顆的小痘痘，讓我更小心，現在保養，我只擦化妝水跟乳液，如果熬夜再加上眼霜，接合作的產品也是真的自己平時有用的品牌，不會亂接、亂用。」

▲Ginny保養相當簡單，化妝水加上乳液就完成。（圖／記者林敬旻攝）



除了保養，Ginny對彩妝更是著迷，曾經為了拍片一次買下上萬元的彩妝，就是為了試色給網友看。「要拍什麼自己買」的型態，持續了約一年，如今有了名氣，自然有合作的廠商，不過為了影片更好、更多元，她還是會花錢買正在流行的新品，包括彩妝、服裝、包款等等，讓影片更到位。

30分鐘完妝超快手

而私底下的她，化妝可以說是快手一枚，30分鐘就可以完妝，粉底、頰彩、眼影、眼線一樣不少，其中最重視的是底妝，粉底絕對不能暗沉，接下來就是口紅，氣色很重要，但她也笑說：「如果想要更精緻的妝容，就無法那麼快完妝了，例如睫毛就要燙很久，必須喬角度，每個細節都不能出錯。」

▲Ginny在飲食上各種口味都可以接受。（圖／翻攝自Ginny IG）

Ginny透露，剛開始不懂太多化妝技巧，只會簡單的上妝，所以為了精進自己的功夫，她特別找專業彩妝師王盈喬上課，學習更精緻的化妝技能，在她的YouTube中，會看到與彩妝師寇瑞合作，除了跟網友分享，同時這也是讓自己繼續學習的方式。未來她打算推出自己的保養品牌，包括凍膜、洗面乳等等，頻道經營的內容也會從美妝、穿搭，拓展到生活類型的內容。

▲Ginny懂得規劃自己，希望未來作品更多元。（圖／記者林敬旻攝）

【Ginny居妮】

IG：GINNY居妮（@ning3035）

FB：Ginny Daily居妮（@ginnyhoo）

YouTube：Ginny Daily居妮

經歷：活動企劃、部落客，隨著影片的興起，轉而經營YouTube

現職：YouYuber