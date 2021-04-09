Kiehl’s首賣「絕版玫瑰水」限時送豪華禮盒　克蘭詩快閃店玩射擊拿最新防曬

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

近來母親節檔期開打，不少品牌趁勢推出重量級新品和快閃店體驗活動，搶攻美妝保養控目光，像是Kiehl’s今年歡慶170週年，打造主題快閃店之餘，還重現歷年熱賣的超限量絕版商品「玫瑰水」、「香氛精油」，更推出品牌買單的「夢想清單」抽獎活動；克蘭詩則是搭配重量級防曬新品將於全台巡迴體驗店，玩遊戲就能拿最新防曬體驗好禮。

Kiehl’s

擁有眾多愛用粉絲的紐約保養潮牌Kiehl’s，今年適逢創立170週年，推出一系列盛大歡慶活動，不僅推出明星商品復刻精裝版，更限量限時重現2大經典絕版商品，還打造好拍又好玩的「FUN夢想快閃店」，參加活動就能拿好禮，還有機會抽中10萬旅遊金！

▲Kiehl's 170週年快閃店於4/9起登場。

為歡慶170週年，Kiehl’s於母親節檔期前首先推出了金盞花化妝水、冰河醣保濕霜、酪梨眼霜等3大明星商品的復刻精裝版，掀起熱賣風潮，配合第二波歡慶活動，更破天荒將歷代絕版經典品重新限量推出，包含1960年代熱賣的「玫瑰精萃保濕嫩膚水」，能補水、柔嫩肌膚，瓶身中更漂浮著土耳其玫瑰花瓣，夢幻顏值擺在化妝台就超吸睛。

▲1960年代熱賣的「玫瑰精萃保濕嫩膚水」限量重現。

此外還有1920年代Kiehl’s推出的首款產品－精油系列，這次也推出包含花香調、檸檬苦橙、雪松檀木等3款代表性精油。

▲香甜茉莉玫瑰精油#春風滿面、清新檸檬苦橙精油#大吉大利、沈穩雪松檀木精油#苦盡甘來。

Kiehl’s更於4/9～4/18於新光三越信義新天地A11打造170週年2.0版「FUN夢想快閃店」，不僅有巨型「金盞花溜滑梯」、象徵淡斑精華的彈跳床和復古拍照亭等玩樂拍照空間，活動期間內填寫你的「Kiehl’s夢想產品清單」，即可立刻獲得明星產品旅行組，還有機會抽中大獎「整單免費」，讓Kiehl’s為你的所有夢想產品結單。

▲填寫「夢想清單」即可獲得明星商品旅行組，還有機會讓Kiehl's幫你買單你的夢想商品。

Kiehl’s寵粉不手軟，4/10當天更推出超限量「170ml精緻豪華禮盒」，凡於「FUN夢想快閃店」消費滿NT$1,700，即可免費獲得金盞花化妝水＋爆水霜共170ml的限定禮盒，限量100份（送完為止）；此外，4/17於全台櫃點消費滿NT$1,700也可獲得「170ml精緻豪華禮盒」，限量2,500份，想搶的人快記好時間。

▲消費滿額即可獲得限量「170ml精緻豪華禮盒」。

克蘭詩

克蘭詩於4月推出重量級防曬新品「5P防禦UV水凝乳」，幫助肌膚抵禦空汙、室內汙染、藍光、花粉與UV等五大現代汙染，為幫助消費者了解五大汙染對肌膚的威脅與體驗到最新防禦抗老保養，特別打造體快閃店「5P防禦特攻基地」，將最新防禦保養知識與重視地球永續的品牌精神融合在遊戲與情境當中，將於4/9起於全台巡迴。

▲克蘭詩「5P防禦特攻基地」將於全台巡迴。



克蘭詩「5P防禦特攻基地」共有3大關卡，包含吸睛度100分的5P防禦植萃透明屋、有趣度100分的5P防禦射擊遊戲，以及搶先體驗新品的5P防禦裝備站，完成3大關卡體驗，就能免費獲得「5P防禦UV體驗禮」。

▲完成關卡遊戲即可獲得最新防曬「5P防禦UV體驗禮」。



搭配活動巡迴還有專屬超值優惠，購買最新「5P防禦UV水凝乳50ml」，即可獲得加贈「阿爾卑斯花草卸妝乳50ml＋棉花籽潔顏泡泡50ml」，相當於以77折就能把價值近3,000元的3件商品帶回家。

▲活動巡迴還有專屬優惠買1送2。

全新「5P防禦UV水凝乳」，針對UV紫外線、空污、室內污染、藍光、花粉等5大現代污染（5P）幫助肌膚積極防禦，內含高達74%植萃修護保養配方，並結合全新升級「植萃抗汙染複合物」，提升肌膚防禦力，質地輕透無油，無酒精，共推出透明、BABY粉、亮顏紫3款色選。

▲克蘭詩 5P防禦UV水凝乳，SPF50/PA+++。

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