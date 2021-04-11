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LV千萬骷髏錶露嘲諷笑容提醒把握當下　蛇尾擺動秀分鐘

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▲▼ LV & Hermes 。（圖／公關照）

▲路易威登展現活動人偶工藝的Tambour Carpe Diem腕錶，約1565萬元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

世事難料，人人自勉要懂得把握並珍惜當下，LV（Louis Vuitton，路易威登）於Watches & Wonders錶展（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）發布骷髏圖案的Tambour Carpe Diem腕錶發人省思，結合複雜的活動人偶工藝，所以骷髏於報時之際下巴會露出嘲諷的笑容，浮現「Carpe Diem」字樣，代表「把握這一天」。

▲▼ LV & Hermes 。（圖／公關照）▲▼ LV & Hermes 。（圖／公關照）

▲LV錶透明錶背顯露骷髏頭圖案，錶殼側邊則是爬蟲浮雕按鈕。
 

LV歷經2年研發創作Tambour Carpe Diem腕錶，沒有指針，而是靠按下錶殼右側的爬蟲型按鈕報時，啟動時面盤中央的蛇會抬頭，露出位於骷髏頭額頭上的孔顯露小時，而響尾蛇的尾巴則會擺動指出位於儲備動力沙漏下方的分鐘，同時骷髏的LV花紋圖案眼睛會開闔，嘴巴則露出笑容，持續約16秒的動態秀，非常吸睛，身價高達1565萬元。

▲▼ LV & Hermes 。（圖／公關照）

▲愛馬仕限量8只的Slim d’HERMÈS C’est la fête腕錶，3,485,400元（圖／愛馬仕提供，以下同）


愛馬仕（Hermes）新款Slimd’Hermès C’est la Fête 工藝錶也出現骷髏圖案，結合微縮鑲金琺瑯與鐫刻工藝，在面盤呈現日本設計師兼插畫家野村大輔（Daisuke Nomura）2012年為品牌設計的男士絲巾圖案，是一個戴高禮帽、身著燕尾服的骷髏正奮力騎著馬，畫面相當生動，限量8只。

▲▼ LV & Hermes 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Slim d’Hermès C’est la Fête的錶盤結合鑲金琺瑯、浮雕工藝。

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