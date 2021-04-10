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LIFE・經典／讓你回到一萬年前的旅館　每日僅一組住宿客

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▲maison owl旅店。（圖／翻攝maison owl官網）

▲石上純也設計的maison owl旅店。（圖／翻攝maison owl官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

你能想像一萬年前人類的居所是如何？如果你想親身感受，或許你可以把maison owl旅店放入口袋名單，與其他的氣派旅宿不同，它基本上是一個「洞穴」，同時也是一間餐廳，這間位於山口縣的特殊建築，將會吸引所有到訪客的目光。

「像一萬年前已經存在著，在一萬年後也還會存在。」maison owl的官方網站以此破題，點出了主要的設計概念，在所有建築物出現之前，部分最原始的人們，是在洞穴中居住的，它是建築最原始的概念與樣貌，直到我們完全遺忘那些光線，通過的風與空氣，而maison owl想要複製這種感受，呈現出這樣獨特卻有極度自然的空間。

▲maison owl旅店。（圖／翻攝maison owl官網）

該旅宿由日本溫故知新株式會社創立，請來石上純也操刀設計，在都市的洞穴餐廳與旅宿，以自然界中的紋理與景致為發想，希望民眾能進入這個空間裡，感受完全截然不同的啟發，石上純也接受媒體採訪時表示，「業者本來是希望有一個像是酒窖的空間，但他想打造的是更古老的姿態」，結合自然與時間的元素，仿造洞穴般的餐廳與旅宿就這樣誕生。

▲maison owl旅店。（圖／翻攝maison owl官網）

雖然是看似質樸到極限的空間，並非如想像中那麼容易打造，建築人員必須完全以客製般的規格打造每個角落，要先在地面往下挖打造出模型，並灌漿以混凝土來強化整體的結構，之後還要塑造出自然的紋理質感。

▲maison owl旅店。（圖／翻攝maison owl官網）

▲maison owl旅店。（圖／翻攝maison owl官網）

▲maison owl旅店。（圖／翻攝maison owl官網）

maison owl餐廳則邀來法式餐廳restaurant noel平田基憲擔綱主廚，以「招待客人到主廚的私人空間享受浪漫時光」為主要概念，並使用陶藝家吉田次朗、阪野友紀特別打造的器具和餐具，用「土」貫穿所有的細節，從建築空間到桌上餐具，另接受每日一組的旅客「留宿」，打造回到萬年前最原始、質樸自然的住宿體驗。

maison owl將於今夏在日本山口縣宇部市開幕。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 旅館, 石上純也

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