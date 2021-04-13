去霍格華茲上學了！「哈利波特書包」能裝魔杖　還附錄取書和4學院紋章

編輯／Emily 圖／翻攝自shop.q-pot.jp、shopdisney.disney.co.jp

日本飾品品牌Q-pot.先前與《哈利波特》合作，推出聯名的甜點系飾品，而這次有一款更狂的新品，就是「哈利波特小學生書包」！外殼堅固耐用之外，仔細看表面圖案竟然是一塊一塊的巧克力，看了都忍不住要流口水，再搭配霍格華茲校徽和內層的學院圖樣，揹上身真的可以去霍格華茲入學了。

日本小學生揹的書包非常有名，方方正正的外型容量超大，材質也非常堅固，一個揹六年也不是問題。Q-pot.與《哈利波特》聯名推出的「哈利波特小學生書包」也是相同版型，整個書包都是咖啡色，表面圖案配合Q-pot.一貫的甜點風格，印上巧克力壓紋，看起來就像由巧克力拼湊而成，會散發出苦甜香氣。

書包上有醒目的霍格華茲校徽裝飾，打開後內層放有學院的徽章圖案，可以自己選擇要葛萊分多、赫夫帕夫、雷文克勞還是史萊哲林。特別的是，前面口袋附了一張霍格華茲入學通知書，書包側邊則做了可以裝魔杖的小口袋，各種小細節都讓你有要去魔法學院就讀的感覺。

日本迪士尼商店先前推出過「公主系列小學生書包」，而最近又推出新款來搶錢，第一個是《冰雪奇緣》款，顏色是跟艾莎一樣的藍，上面有銀色雪寶、艾莎和安娜的剪影圖案，看起來仙氣爆棚，在小學生之間絕對有高人氣。另一個書包是「米奇款」，顏色是簡約的黑，書包上只有兩顆簡化的米奇頭，內層則有米奇插畫裝飾，看起來充滿質感。

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