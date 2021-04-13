fb ig video ETtoday search mobile

去霍格華茲上學了！「哈利波特書包」能裝魔杖　還附錄取書和4學院紋章

>

編輯／Emily　圖／翻攝自shop.q-pot.jp、shopdisney.disney.co.jp

日本飾品品牌Q-pot.先前與《哈利波特》合作，推出聯名的甜點系飾品，而這次有一款更狂的新品，就是「哈利波特小學生書包」！外殼堅固耐用之外，仔細看表面圖案竟然是一塊一塊的巧克力，看了都忍不住要流口水，再搭配霍格華茲校徽和內層的學院圖樣，揹上身真的可以去霍格華茲入學了。

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

日本小學生揹的書包非常有名，方方正正的外型容量超大，材質也非常堅固，一個揹六年也不是問題。Q-pot.與《哈利波特》聯名推出的「哈利波特小學生書包」也是相同版型，整個書包都是咖啡色，表面圖案配合Q-pot.一貫的甜點風格，印上巧克力壓紋，看起來就像由巧克力拼湊而成，會散發出苦甜香氣。

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

書包上有醒目的霍格華茲校徽裝飾，打開後內層放有學院的徽章圖案，可以自己選擇要葛萊分多、赫夫帕夫、雷文克勞還是史萊哲林。特別的是，前面口袋附了一張霍格華茲入學通知書，書包側邊則做了可以裝魔杖的小口袋，各種小細節都讓你有要去魔法學院就讀的感覺。

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

日本迪士尼商店先前推出過「公主系列小學生書包」，而最近又推出新款來搶錢，第一個是《冰雪奇緣》款，顏色是跟艾莎一樣的藍，上面有銀色雪寶、艾莎和安娜的剪影圖案，看起來仙氣爆棚，在小學生之間絕對有高人氣。另一個書包是「米奇款」，顏色是簡約的黑，書包上只有兩顆簡化的米奇頭，內層則有米奇插畫裝飾，看起來充滿質感。

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

▲哈利波特小學生書包。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp）

►小小兵「雞蛋收納盒」引起網友瘋搶！還可以拿來裝美妝蛋好可愛

►「泡泡相機」拍美照必備！可愛造型剛好遮臉　按下快門馬上自帶濾鏡

關鍵字：

哈利波特, 霍格華茲, 小學生, 書包, 後背包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

安格斯12星座一周運勢4／12-4／18　單身牡羊桃花爆炸、水瓶出錯率極高 小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來，二次發育不是夢 麥當勞將出新口味「焦糖布朗尼麥旋風」　比雙倍OREO冰炫風更邪惡 皮包發霉、龜裂欲哭無淚！「保養收納5重點」學起來　一咖就能用超久 不怕傷了貴婦美甲！　千萬鑽石腰帶輕鬆轉換當髮飾、項鍊變胸針 「3星座男」嫁到賺到！不是好男友，婚後卻變成無敵好老公 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面