搞懂KOL／不只是化妝神手！「少女人妻」親授3種場合「超實用穿搭秘笈」

每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！

記者王則絲／專題報導

社群盛行的時代，每個人多少都有追蹤自己喜歡的KOL吧？「少女人妻的粉紅玩具」Alice雖是以「美妝部落客」身份活躍，但是為搭配妝容與整體美感，在穿著上也很有一套，《ET FASHION》這次邀請Alice分享點不一樣的，親自傳授她的穿搭秘笈，趕緊筆記。

首先來帶大家迅速認識「少女人妻的粉紅玩具」Alice，在社群上粉絲們習慣叫她「太太」、「人妻」，大約從4年前開始經營社群，起初是因為生完孩子，原本工作不得不停擺，沒事做就開始在社群上分享生活、化妝、保養⋯⋯意外的相當受歡迎，持續累積粉絲到了現在。

「少女人妻」顧名思義就是有著少女模樣的人妻，名字取得甚是貼切，光看外表，Alice就像是二十多歲的Young girl，膚況與體態都維持水準之上，殊不知今年已34歲，還可以看見兒子時常穿梭在影片當中。

▲Alice經常玩仿妝或是設計特殊主題的造型。（圖／翻攝自IG@alice_ko_depp）

說到Alice的美妝影片，粉絲們最有共鳴的大概就是看到Alice的「翻白眼畫內眼線」技巧，每次看都很療癒，不論是日常的、歐美的、前衛的風格妝容，對她都不是難事，此外Alice也很喜歡玩Cosplay，或是用不同的角色主題搭配特殊妝感，不只是臉上的妝容，Alice也注重整體的造型，在穿搭上相當有一套。

如果想看美妝教學就到Alice的平台觀賞，這次《ET FASHION》要請Alice分享的是私下的穿搭秘笈，並藉由以下3種不同情境的「場合別穿搭」示範，輕輕鬆鬆就能又美又得體。

1. 參加生日派對

若是要參加朋友的生日派對，或是一些和朋友一起Chill的晚會，在穿著上會選擇哪些元素？Alice說：「比較特別吸睛的剪裁、吸引眼球的亮片水晶裝飾、不會被人群淹沒的高跟鞋都是必備，如果是燈光比較昏暗的場合，妝感就可以大膽濃郁一點。」

▲Alice認為大膽一點的剪裁、有跟的鞋，都很適合派對，能讓自己更出眾。（圖／記者黃克翔攝）

Alice穿的MSGM的變形蟲圖案小洋裝，材質與剪裁都很特別，胸前開了深V，靠蝴蝶結繫上遮掩，若隱若現，展露小小心機，抓皺、荷葉邊設計，則增添點華麗的視覺效果。

▲選擇吸睛的剪裁、圖案，才能在Party中成為亮點，不被比下去。（圖／翻攝自IG@alice_ko_depp）

2.和老公出門約會

與另一半出門約會時就是展現出女人味的一面，Alice提到：「我會選擇比較知性的風格，像是襯衫長裙或搭配較休閒的西裝外套，再穿上舒適的楔形跟鞋，看起來比較柔和，妝容也會走比較精緻淡雅的感覺。」

▲Alice穿著亞麻洋裝，溫柔系穿著很適合約會。（圖／記者黃克翔攝）

Alice以Paul Smith的淺杏色洋裝來演繹約會造型，腰間搭配駝色皮帶，對於小個子女生來說有很好的拉長比例效果，輕飄飄的浪漫感，最能喚起戀愛的初心，讓對方感受到溫柔的一面與個性態度。

▲約會時推薦以溫和的風格為主，有點可愛、有點浪漫的感覺，最有約會的甜蜜感。（圖／翻攝自IG@alice_ko_depp）



3.帶小孩也要漂漂亮亮

雖然當媽媽非常辛苦，但千萬別因此忽略了搭配，帶孩子出門、接小孩放學也要漂亮才行，Alice分享：「帶小孩出門的時候，其實都比較做自己，穿自己喜歡的、具流行感衣服，配上牛仔褲高跟鞋，包包最好還是用側背的，才方便奶拿東西。」她透露要露出有自信的部位，休閒卻能展現魅力，身上的ZARA露背上衣很有歐美少女感，牛仔褲則方便活動又簡單。

▲帶小孩時是最輕鬆、做自己的時刻，選擇有型的上衣與牛仔褲，是最簡單的方式。（圖／記者黃克翔攝）

▲一件喜歡的流行感上衣，搭配丹寧褲，不需要用腦就能漂亮出門。（圖／翻攝自IG@alice_ko_depp）

【少女人妻的粉紅玩具】



英文名Alice

常被粉絲稱為「太太」

熱愛美少女戰士

IG：What’s the Pinklio少女人妻的粉紅玩具（@alice_ko_depp）

FB：What’s the Pinklio少女人妻的粉紅玩具（@arisumama)

現職：美妝部落客 / 媽媽



