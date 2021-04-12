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劉詩詩頂「小男生頭」搭西裝帥炸　網呼：確認過眼神，是我老公！

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝劉詩詩微博

女星劉詩詩近日以一頭極短小男生短髮，登上大陸雜誌《時尚COSMO》5月封面，難得帥氣造型，瞬間電暈一票粉絲，直喊：「詩爺好」、「是我老公」，與前陣子出席TOD’S品牌活動，仙氣噴發的低馬尾搭配優雅緞面風衣簡直判若兩人，也引發網友們熱議。

▲劉詩詩 時尚COSMO5月封面 。（圖／翻攝微博）

▲劉詩詩 時尚COSMO5月封面 。（圖／翻攝微博）

▲劉詩詩罕見以俐落短髮登封。

向來一頭波浪長捲髮營造浪漫風格的劉詩詩，飄逸仙氣幾乎已成招牌，此次畫報拍攝，罕見以俐落的極短髮登上雜誌封面，令粉絲們都驚呆了，穿上寬鬆剪裁的白色、藍條紋襯衫擺拍一點都不違和，劉詩詩隨興、率性的中性氣息，張張大片都氣場噴發，直勾勾看向鏡頭的眼神更是逼人，電力簡直就要衝破畫面。

▲劉詩詩 時尚COSMO5月封面 。（圖／翻攝微博）

▲劉詩詩出席TOD’S公開活動優雅洋裝仙氣噴發。

前幾日劉詩詩以品牌大使身份優雅亮相TOD’S公開活動，白到發光的「牛奶肌膚」成為當天的吸睛亮點，只見她精緻的五官綴上紅唇，美得絲毫不費力。

▲劉詩詩 時尚COSMO5月封面 。（圖／翻攝微博）

▲劉詩詩一頭短髮搭配褲裝，頗有不羈的大男孩氣息。

這回雜誌拍攝中，劉詩詩一甩過往甜美樣貌，連番換上多套褲裝，其中多層次的牛仔風衣加上卡其褲造型，頗有不羈的大男孩氣息，不仔細看還以為又是哪個小鮮肉，讓粉絲們狂讚：「國民弟弟」、「又戀愛了」、「女神什麼風格都能駕馭」。

▲劉詩詩 時尚COSMO5月封面 。（圖／翻攝微博）

▲劉詩詩梳上復古高馬尾撞色系穿搭洋溢甜美氣息。

不過雜誌畫風一轉，劉詩詩梳上復古高馬尾，用黑色蝴蝶結襯托甜美氣息，撞色系穿搭少女力爆發，完全看不出早已是個孩子的媽，隨意轉換Pose都如同青春洋溢的女孩般俏皮可愛，可鹽可甜的百變風格，令網友們大讚：「果然是我女神！」

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關鍵字：

劉詩詩, TOD’S

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