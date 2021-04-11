「3星座男」嫁到賺到！不是好男友，婚後卻變成無敵好老公

▲3星座男生婚後轉性，水瓶尤其讓人跌破眼鏡。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

編輯 / Amber

很多人說婚姻是愛情的墳墓，另一半婚前本有各種浪漫，婚後變成不修邊幅的大叔，讓女生覺得差異超大。但也有男生婚前不上心，婚後卻變成好老公，對老婆呵護備至，讓人覺得嫁到賺到。以下3星座男生值得投資，看看你的他進榜沒？

金牛座

金牛男比較務實，談戀愛時不懂花言巧語，更是不解浪漫。對於花費更是謹慎，會不太捨得製造驚喜給另一半，但是婚後他會搖身變成超級老公，願意大方花錢在你身上，只要能夠滿足你，他能做的都會盡力去做。

水瓶男

水瓶男較為自我，即便兩人已經交往，仍需要私人空間，總是把滿足自己放在第一位，所以朋友有約就聚，並不太顧及另一半的感受，總給人冷冷的感覺。但是決定結婚之後，就代表已做好心理準備，婚後不再以自己為主，會把重心放在老婆身上，這樣的轉變讓另一半又驚又喜。

天蠍男

天蠍男即便和你交往，自我保護感也很強，就算關係已經很親密，他仍無法完全放下戒心，深怕付出太多感情，只要他認定你是對的人，天蠍便會切換成專一浪漫模式，他的這一面也只有婚後才會展現，願意犧牲自己時間和金錢，只為換得另一半的好心情。

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