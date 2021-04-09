fb ig video ETtoday search mobile

陳昊森不管伯爵陀飛輪錶價格　發豪語「我賺的錢無限」鎖定送爸爸

>

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）今晚於晶華酒店舉辦Wings of Light光之羽翼頂級珠寶暨腕錶展晚宴，邀瘦子與周蕙擔任演唱嘉賓，男星陳昊森則以形象大使身分，首度出席伯爵活動，他逛了一圈興起替媽媽買項鍊、為爸爸添腕錶的念頭，尤其中意今所戴的Altiplano飛行陀飛輪限量鑲鑽錶，得知錶款定價高達520萬元，他霸氣說：「沒關係啊！我賺的錢無限。」

▲▼陳昊森、周蕙、瘦子E.So 出席伯爵珠寶展 。（圖／記者張一中攝）

▲陳昊森以伯爵形象大使身分首度出席品牌活動。（圖／記者張一中攝）
 

陳昊森搞笑說最近跟媽媽吵架，想先送給爸爸禮物，因為爸爸一直很辛苦，且父子間較少講心裡話，他表示：「我想藉由送錶傳達即便父子間沉默的一分一秒，對我來說也是珍貴時刻。」他最喜歡陀飛輪錶上構成的8字無限符號，他說：「無限符號代表他在我心目中永遠是無限可能的英雄，是我最愛的爸爸。」

▲▼陳昊森、周蕙、瘦子E.So 出席伯爵珠寶展 。（圖／記者張一中攝）

▲陳昊森想藉伯爵錶向爸爸傳達感謝之情。（圖／記者張一中攝）

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲陳昊森想送給爸爸伯爵Altiplano系列飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕錶，5,200,000元。（圖／伯爵提供）
 

除了藉名錶傳達對爸爸的感謝，陳昊森也想為自己添一只Possession系列鑽戒，自招緊張時會不自覺轉動戒指，他笑稱升格當伯爵形象大使後依然沒有偶像包袱，但倒是開始重視打扮，自認「沒有什麼風格不能駕馭」。

▲▼陳昊森、周蕙、瘦子E.So 出席伯爵珠寶展 。（圖／記者張一中攝）

▲瘦子擔任伯爵晚宴演唱嘉賓。（圖／記者張一中攝）

▲▼陳昊森、周蕙、瘦子E.So 出席伯爵珠寶展 。（圖／記者張一中攝）

▲周蕙穿綠色開高岔禮服搭配伯爵鑽石珠寶。（圖／記者張一中攝）

►林心如不愛媽媽牌鑽鍊　「風格不同，我愛霸氣」

►陳昊森淺淺一笑電死人　戴伯爵錶耍帥當「國際牌」


 

關鍵字：

陳昊森, 伯爵, PIAGET, 瘦子, 周蕙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

林心如不愛媽媽牌鑽鍊　「風格不同，我愛霸氣」

林心如不愛媽媽牌鑽鍊　「風格不同，我愛霸氣」

旭日之丘／讀書心得：我在離離離島的日子

旭日之丘／讀書心得：我在離離離島的日子

卡地亞坦克錶不到8萬入手！　單次發行純色款勾起搶購慾望　

卡地亞坦克錶不到8萬入手！　單次發行純色款勾起搶購慾望　

四個面的積家錶太狂！　竟可預測下次出現全球天文現象時間 勞力士探險家型機芯升級　賣翻的「迪通拿」百萬隕石錶曝光 勞力士探險家型機芯升級　賣翻的「迪通拿」百萬隕石錶曝光 百年靈台灣業績逆勢成長3成　計時碼錶打頭陣 Jennie富千金全套香奈兒賞花　腰一彎「邪惡視角」耍性感 田壘與黑人撞58萬名錶　贏在是退役紀念特製版 G-SHOCK霸氣黑錶閃螢光綠　DW也跨進潮流運動界

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面