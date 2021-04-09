陳昊森不管伯爵陀飛輪錶價格　發豪語「我賺的錢無限」鎖定送爸爸

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）今晚於晶華酒店舉辦Wings of Light光之羽翼頂級珠寶暨腕錶展晚宴，邀瘦子與周蕙擔任演唱嘉賓，男星陳昊森則以形象大使身分，首度出席伯爵活動，他逛了一圈興起替媽媽買項鍊、為爸爸添腕錶的念頭，尤其中意今所戴的Altiplano飛行陀飛輪限量鑲鑽錶，得知錶款定價高達520萬元，他霸氣說：「沒關係啊！我賺的錢無限。」

▲陳昊森以伯爵形象大使身分首度出席品牌活動。（圖／記者張一中攝）



陳昊森搞笑說最近跟媽媽吵架，想先送給爸爸禮物，因為爸爸一直很辛苦，且父子間較少講心裡話，他表示：「我想藉由送錶傳達即便父子間沉默的一分一秒，對我來說也是珍貴時刻。」他最喜歡陀飛輪錶上構成的8字無限符號，他說：「無限符號代表他在我心目中永遠是無限可能的英雄，是我最愛的爸爸。」

▲陳昊森想藉伯爵錶向爸爸傳達感謝之情。（圖／記者張一中攝）





▲陳昊森想送給爸爸伯爵Altiplano系列飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕錶，5,200,000元。（圖／伯爵提供）



除了藉名錶傳達對爸爸的感謝，陳昊森也想為自己添一只Possession系列鑽戒，自招緊張時會不自覺轉動戒指，他笑稱升格當伯爵形象大使後依然沒有偶像包袱，但倒是開始重視打扮，自認「沒有什麼風格不能駕馭」。

▲瘦子擔任伯爵晚宴演唱嘉賓。（圖／記者張一中攝）

▲周蕙穿綠色開高岔禮服搭配伯爵鑽石珠寶。（圖／記者張一中攝）

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