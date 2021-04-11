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香奈兒電音魂爆發　彩虹色當錶上主角

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▲▼ CHANEL & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量1255只J12 Electro 腕錶，搭配螢光彩虹色時標。（圖／香奈兒提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

彩虹色調在本屆Watches & Wonders線上錶展（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）成為大熱門，從日常款到華麗珠寶錶、複雜錶，都可見迷人色調。香奈兒（CHANEL）腕錶設計總監Arnaud Chastaingt首次以單一設計主題概念貫穿所有系列錶款，推出靈感發想自電子音樂文化的Electro限定腕錶系列，彩虹色調可能出現在時標，也能以錶圈上的漸層色排列寶石呈現，甚至是躍上錶殼與錶帶側邊，藉由色彩讓人感受電音文化的魅力。

▲▼ CHANEL & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量555只Première Electro腕錶，搭配螢光彩虹皮革交織經黑色ADLC類鑽碳處理精鋼三圈錶鍊，未定價。

▲▼ CHANEL & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量55只的J12 Electro Dream 38mm黑陶瓷腕錶，錶圈鑲嵌彩虹色藍寶石，3,080,000元。

香奈兒Electro系列各錶款均採限量制，目前品牌尚未公布售價，但可預期搭配螢光彩虹色時標得J12 Electro 腕錶、配上螢光彩虹皮革交織經黑色ADLC類鑽碳處理精鋼三圈錶鍊的Première Electro腕錶等時尚款，應是較易入手之作；華麗版則珠寶工藝下功夫，推出錶圈鑲嵌排列如彩虹色藍寶石的J12 Electro Dream黑、白陶瓷錶，更奢華是從面盤到錶帶都鑲滿長階梯形切割鑽石的J12 Electro Star 腕錶，錶帶側邊飾以色彩漸變的藍寶石，任何角度欣賞都十分炫目。

▲▼ CHANEL & Roger Dubuis 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量12只J12 Electro Star 38鑽錶，錶殼與鍊帶側邊鑲嵌彩紅色藍寶石。
 

擅長光之藝術的羅杰杜彼（Roger Dubuis），巧妙讓Excalibur王者系列玫瑰金鑲鑽鏤空飛行陀飛輪腕錶於日、夜展現截然不同的風貌，日間欣賞是一只鑲嵌60顆長方形鑽石的閃亮複雜功能錶，到了夜晚鑽石圈閃耀繽紛色彩，歸功於在鑽石凹槽中填入Super-Luminova夜光塗料，招牌的星狀橋板與機芯轉角也都塗覆夜光塗料，一起在暗夜中放閃。

▲▼ CHANEL & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲羅杰杜彼Excalibur王者系列玫瑰金鑲鑽鏤空飛行陀飛輪腕錶，在黑暗中散發虹彩，6,616,000元。（圖／羅杰杜彼提供）

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關鍵字：

Watches & Wonders, W&W, 鐘錶與奇蹟錶展, CHANEL, 香奈兒, Roger Dubuis, 羅杰杜彼

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