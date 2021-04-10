從夢境看「愛情狀態」　夢見狗反映親密、貓咪竟代表性生活不協調

▲夢境其實能反映現實感情狀況。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

日有所思，真的夜有所夢嗎？《Women's Health》曾有一篇文章講述著關於夢的解析，美國心理學家Marion Rudin Frank分享，夢境是由清醒時發生的零碎畫面湊合而成，其中包含深層意義，極有可能內心想要解開的難題。

夢境分析師Lauri Quinn Loewenberg表示，夢境也能反映當下的感情狀況，像是夢見小狗就能代表兩人的關係，小貓更是完整體現目前性生活的狀態。

#夢見受傷或是生病的狗

小狗的狀態能直接顯現兩人目前的關係，當小狗狀態不佳，代表此刻兩人的感情關係並不健康，是否為了什麼原因繼續苟延殘喘，若想要和另一半好好的過下去，需要正視彼此的問題，尋求解決之道。

#夢見生氣的狗

當小狗在夢見中狂吠，就像正在對你生氣，代表兩人的存在很嚴重的問題，這段感情因為某種原因讓讓你擔心受怕，你總是承受的那一方。建議兩人多加溝通，遇到問題冷戰或是隱忍都不是好辦法。

#夢見友善的小狗

夢中出現可愛的小狗，代表你目前的感情狀態十分穩定，擁有一定的安全感與快樂，彼此都某種程度的信任，兩人都願意努力往好的外來邁進。

#夢見生氣的貓

先前提過，貓意味著兩人的性關係協調度，若貓在生氣代表你和伴侶的性生活出現問題，造成一方的不滿，或是你不滿足目前的性生活，甚至感到不快樂的程度，建議兩人理性溝通，找到讓雙方都能快樂的方式。

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