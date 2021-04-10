fb ig video ETtoday search mobile

從夢境看「愛情狀態」　夢見狗反映親密、貓咪竟代表性生活不協調

>

▲▼從夢境看愛情狀態　夢見貓狗大不同 。（圖／Unsplash）

▲夢境其實能反映現實感情狀況。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

日有所思，真的夜有所夢嗎？《Women's Health》曾有一篇文章講述著關於夢的解析，美國心理學家Marion Rudin Frank分享，夢境是由清醒時發生的零碎畫面湊合而成，其中包含深層意義，極有可能內心想要解開的難題。

夢境分析師Lauri Quinn Loewenberg表示，夢境也能反映當下的感情狀況，像是夢見小狗就能代表兩人的關係，小貓更是完整體現目前性生活的狀態。

▲▼從夢境看愛情狀態　夢見貓狗大不同 。（圖／Unsplash）

#夢見受傷或是生病的狗

小狗的狀態能直接顯現兩人目前的關係，當小狗狀態不佳，代表此刻兩人的感情關係並不健康，是否為了什麼原因繼續苟延殘喘，若想要和另一半好好的過下去，需要正視彼此的問題，尋求解決之道。

▲▼從夢境看愛情狀態　夢見貓狗大不同 。（圖／Unsplash）

#夢見生氣的狗

當小狗在夢見中狂吠，就像正在對你生氣，代表兩人的存在很嚴重的問題，這段感情因為某種原因讓讓你擔心受怕，你總是承受的那一方。建議兩人多加溝通，遇到問題冷戰或是隱忍都不是好辦法。

▲▼從夢境看愛情狀態　夢見貓狗大不同 。（圖／Unsplash）

#夢見友善的小狗

夢中出現可愛的小狗，代表你目前的感情狀態十分穩定，擁有一定的安全感與快樂，彼此都某種程度的信任，兩人都願意努力往好的外來邁進。

▲▼從夢境看愛情狀態　夢見貓狗大不同 。（圖／Unsplash）

#夢見生氣的貓

先前提過，貓意味著兩人的性關係協調度，若貓在生氣代表你和伴侶的性生活出現問題，造成一方的不滿，或是你不滿足目前的性生活，甚至感到不快樂的程度，建議兩人理性溝通，找到讓雙方都能快樂的方式。

►都是因為太愛你！醋罈子星座Top3，雙子愛耍小性子、冠軍容不下一粒沙

關鍵字：

夢境, 解析, 狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

免節食免運動！日本「懶人跪坐瘦腰法」夯，實測一周腰圍少2公分

免節食免運動！日本「懶人跪坐瘦腰法」夯，實測一周腰圍少2公分

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

堪稱「最佳靈魂伴侶」3大星座配對！金牛＆處女根本命中注定 2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起 迪士尼「復仇者聯盟園區」終於要開了！趕快存錢疫情後必朝聖 孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩 從夢境看「愛情狀態」　夢見狗反映親密、貓咪竟代表性生活不協調 IKEAＸ樂高聯名台灣開賣「排百尺長龍」　官方：已經缺貨 Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面