DIOR「微型包」全體集合開箱！Jessica背化妝袋Q爆　帶「整串」絕不撞包

▲DIOR人氣化妝袋縮小成微型的迷人尺寸。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

「只裝得下可愛」的迷你包仍然吸引著女孩們的心，DIOR 2021春夏「廢」到極致，推出一系列絕美小皮件，令人無法招架，就連韓國女星Jessica和Joy也搶曬，從縮小的Lady Dior化妝包、DIOR二合一手袋、到迷你零錢包，《ET FASHION》一次開好開滿，還不快趁機選出你的春夏IT Bag！

▲LADY DIOR 微型化妝袋一口氣推出超多配色選擇。（圖 / 記者王蓁蓁攝，以下同）

▲LADY DIOR 微型化妝袋，NT$54,000。

DIOR今年春夏，將人氣包款DiorTravel化妝袋縮小成微型的迷人尺寸，可愛爆棚的模樣，令女孩們超級心動，質感的小羊皮，加上標誌性的Cannage籐格紋縫線，一如往常展現品牌經典法式優雅，包款細節的「D.I.O.R」字母吊飾依舊精緻，在簡約的輪廓透出奢華質感。

▲Jessica（上圖）、Joy也搶曬DIOR迷你化妝包。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj、＠_imyour_joy）

像Jessica和Joy這樣隨興、率性的褲裝就能穿搭，可拆卸、調整長度的背帶，輕鬆演繹各種風格。

▲DIOR推出一系列美到令人無法招架的小皮件們。（影 / 記者王蓁蓁攝）

▲DIOR CARO多功能小袋，除了原本就是一組的長方包與零錢包，還能另外加上其他小包款，功能更強大。

CP超高的二合一手袋，除了百搭經典的黑金配色，也帶來了惹人注目的湖水藍綠色系，讓包款在視覺上更加輕盈、療癒，非常適合用來迎接即將到來的夏季，中央銀色的「CD」標誌增添包款低奢質感，二合一的設計實用性不容小覷，附有可拆卸背帶，不論側背、單獨穿搭、混搭綴於包上，或是直接當成小皮件放入包包中，簡直以一擋百，將包款用途發揮得淋漓盡致。

▲可拆卸 DIOR CARO 半月形零錢包，NT$22,000。

▲可調整長短的微型肩帶，NT$19,500。

也可以另外添購同樣可拆卸式的圓形、半月型零錢包，或是小皮件、背帶等等，自行搭配組合出專屬的二合一、三合一等包款，這樣「整串」背出門，絕對不用怕走在路上會尷尬撞包了。



► 戀愛系手袋集合！LV粉嫩漸層老花包太夢幻、DIOR托特染上草莓牛奶色

►春夏包包關鍵字是「丹寧」！Jisoo配牛仔外套超搭 宣美提迷你款秀出長腿

