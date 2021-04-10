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迪士尼「復仇者聯盟園區」終於要開了！趕快存錢疫情後必朝聖

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美國加州迪士尼樂園因疫情緣故關閉逾一年後，將在本月30日重啟營業，近日迪士尼官方也宣布，原訂本要在去年七月開放的「復仇者聯盟園區」，也終於要在6月4日正式登場，設施包括蜘蛛人雲霄飛車、奇異博士的聖殿與皮姆粒子餐廳⋯⋯全部都太帥了，漫威迷們先趕快存錢，等疫情結束後絕對要衝一波！

▲加州迪士尼樂園重新開放，復仇者聯盟園區6/4登場。（圖／翻攝自disneyland）

▲加州迪士尼「復仇者校園」將於6月4日登場。（圖／翻攝自Disneyland，以下同）

《復仇者聯盟》完結後讓粉絲們相當不捨，迪士尼便在2019年時宣布要在美國加州與法國巴黎的迪士尼樂園增設「復仇者校園」（Avengers Campus），原訂於2020夏天開幕，但由於全球疫情關係只好關園並讓計畫延宕，而最近加州迪士尼終於宣布要在四月底重新開放，復仇者聯盟主題園區則將在6月4日正式跟大家見面。

▲加州迪士尼樂園重新開放，復仇者聯盟園區6/4登場。（圖／翻攝自disneyland）

▲「復仇者校園」模擬俯視圖。

「復仇者校園」（Avengers Campus）中首先映入眼簾的大概就超氣派的復仇者聯盟總部，雖然《蜘蛛人》電影版權已由索尼回收，但是這個超人氣角色依然會出現在復仇者樂園當中，包括蜘蛛人主題的實驗室（WEB Slinger）、讓民眾體驗噴射蜘蛛絲的遊樂設施⋯⋯

▲加州迪士尼樂園重新開放，復仇者聯盟園區6/4登場。（圖／翻攝自disneyland）

▲加州迪士尼。（圖／翻攝自disneyland）

▲加州迪士尼樂園重新開放，復仇者聯盟園區6/4登場。（圖／翻攝自disneyland）

▲復仇者聯盟總部造型建築、蜘蛛人主題實驗室與設施。

帥氣巨大的《星際異攻隊》宇宙塔、《奇異博士》的古老能量聖殿也是漫威迷們必朝聖的遊樂景點，彷彿就像置身在電影場景中一樣，還有如同自由落體的刺激遊戲可體驗。

▲加州迪士尼。（圖／翻攝自disneyland）

▲加州迪士尼樂園重新開放，復仇者聯盟園區6/4登場。（圖／翻攝自disneyland）

▲星際異攻隊宇宙塔、奇異博士古老聖殿。

《蟻人與黃蜂女》電影中不斷提到「皮姆粒子」，也作為餐廳的靈感出現在園區中，遊客可以在充滿科幻氛圍的「皮姆餐廳」中享用有趣的餐點，另外還有小型釀酒廠，提供含酒精的成人飲料，一定要來試試！

▲加州迪士尼樂園重新開放，復仇者聯盟園區6/4登場。（圖／翻攝自disneyland）

▲皮姆餐廳。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

迪士尼, 加州迪士尼, 復仇者聯盟, 復仇者樂園, Avengers, Disneyland

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