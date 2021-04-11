fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／鄭秀文「自製炒飯」越吃越瘦，48歲少女身材不科學

>

▲▼鄭秀文「自製炒飯」越吃越瘦。（圖／翻攝自ig）

▲鄭秀文腹肌和肋骨清晰可見，粉絲擔心她是不是瘦過頭。（圖／翻攝自IG/sammi_chengsauman，以下同）

編輯 / Amber

隨著年齡增長，想要維持身形不容易，香港天后鄭秀文雖已48歲但仍擁有超緊緻身材，除了勤做運動爆汗鍛鍊，對於飲食也很有一套，先前有介紹過她用紫薯代替米飯，即便是素顏也很美。近來她又愛上另一種飲食方式，不僅美味又有賣相，據說還能越吃越瘦！

當邁入一定的年紀，新陳代謝變差，鄭秀文也坦承要保持完美體態，需要比以往更多心力。和一般人比起，她的口味清淡且追求營養均衡，多年不碰米飯，澱粉盡量留在白天吃。

近來她在IG上分享自製花椰菜米炒飯，照片色香味俱全，光看著照片彷彿聞到香氣，所謂的花椰菜米，並不是真的米，而是將花椰菜花攪碎，外觀和口感看起來和米飯相差無異。

營養師指出，100g的米飯有117卡，同等量的花椰菜米熱量卻只有白飯的1/5，熱量即低且又能擁有飽足感。鄭秀文的自製花椰菜米炒飯，加入牛肉、蝦仁、蛋和蔥花，調味也只加入少取的鹽和黑胡椒，她更分享就算整碟吃完也不會膩。

先前她也曾公開分享過自己的減重心法，其實瘦身並沒有特效藥，唯一就是恆心與毅力，自己更花費時間研究如何吃得健康精實，像是之前試過的紫薯、糙米，現在熱愛的花椰菜米，都是很好的米飯取代方案。

營養師也表示、無論使哪種飲食控管，一天仍需要有足夠熱量來消耗，男生標準一天為1600-1800卡路里，女生則是1200-1400卡路里，只要每天攝取足夠營養，擁有好的飲食習慣，不只是對身材的追求，更是一種健康的態度。

►從夢境看「愛情狀態」　夢見狗反映親密、貓咪竟代表性生活不協調

關鍵字：

炒飯, 鄭秀文, 瘦身, 飲食管理, 花椰菜米

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

清潔劑、保養品其實很花錢！只要有「5件好物」簡單自製替代品 「全球最美」伊朗女孩越長越漂亮！太常被搭訕「保鑣」每天貼身護送 從夢境看「愛情狀態」　夢見狗反映親密、貓咪竟代表性生活不協調 遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚 朴信惠穿新鞋被笑是「小豬蹄」　女神帶貨前衛分趾鞋粉絲秒入坑 台南哭哭！IKEA嘉義開店「試水溫」？　台灣官方回應「很曖昧」 迪士尼「復仇者聯盟園區」終於要開了！趕快存錢疫情後必朝聖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面