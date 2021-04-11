星．變美／鄭秀文「自製炒飯」越吃越瘦，48歲少女身材不科學

▲鄭秀文腹肌和肋骨清晰可見，粉絲擔心她是不是瘦過頭。（圖／翻攝自IG/sammi_chengsauman，以下同）

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隨著年齡增長，想要維持身形不容易，香港天后鄭秀文雖已48歲但仍擁有超緊緻身材，除了勤做運動爆汗鍛鍊，對於飲食也很有一套，先前有介紹過她用紫薯代替米飯，即便是素顏也很美。近來她又愛上另一種飲食方式，不僅美味又有賣相，據說還能越吃越瘦！

當邁入一定的年紀，新陳代謝變差，鄭秀文也坦承要保持完美體態，需要比以往更多心力。和一般人比起，她的口味清淡且追求營養均衡，多年不碰米飯，澱粉盡量留在白天吃。

近來她在IG上分享自製花椰菜米炒飯，照片色香味俱全，光看著照片彷彿聞到香氣，所謂的花椰菜米，並不是真的米，而是將花椰菜花攪碎，外觀和口感看起來和米飯相差無異。

營養師指出，100g的米飯有117卡，同等量的花椰菜米熱量卻只有白飯的1/5，熱量即低且又能擁有飽足感。鄭秀文的自製花椰菜米炒飯，加入牛肉、蝦仁、蛋和蔥花，調味也只加入少取的鹽和黑胡椒，她更分享就算整碟吃完也不會膩。

先前她也曾公開分享過自己的減重心法，其實瘦身並沒有特效藥，唯一就是恆心與毅力，自己更花費時間研究如何吃得健康精實，像是之前試過的紫薯、糙米，現在熱愛的花椰菜米，都是很好的米飯取代方案。

營養師也表示、無論使哪種飲食控管，一天仍需要有足夠熱量來消耗，男生標準一天為1600-1800卡路里，女生則是1200-1400卡路里，只要每天攝取足夠營養，擁有好的飲食習慣，不只是對身材的追求，更是一種健康的態度。

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