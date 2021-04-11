星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

▲星巴克買一送一連續5天，週一開跑。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、伯朗咖啡館、丹堤、路易莎提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克4月買一送一優惠來啦！從4／12起大方直接開撒5天優惠，無論你是上班族或是學生，Monday Blue就來杯咖啡解解憂吧！只要拿起手機開起星巴克官方Instagram，獲取代碼就能領取好友分享券，直接享有買一送一優惠。伯朗、丹堤也推出4月相關優惠，至多買一送一。

星巴克4／12至4／16當周，推出「社群同慶Starbucks Quiz」活動，在期間至星巴克Instagram限時動態，開啟Starbucks Quiz每日一問，就可獲得當日代碼，上網領取數位飲料好友分享券，至門市消費飲品可享買一送一優惠，優惠券期限為獲券日+2天，門市每日兌換優惠時間到晚上8點止。

因該好友分享券以數位方式換發，其代碼限當日生效，取得代碼後，在當天就要去星巴克Line官方帳號，進入「輸入優惠代碼」網頁輸入領取數位券，每帳號每日僅能領取一次，優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，每次消費最多可兌換同個帳號內的2張優惠憑證。

伯朗咖啡館也在4／12推出分享日優惠，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，適用門市包括建國、科大、宜蘭大學、南港(遇場館活動日不配合）、南京、中山一、中山二、松江、小巨蛋、站前、延平、公館、台大醫院、重慶、承德、北投、桃園中山、署桃醫院、長庚三、長庚四、長庚二與華泰名品城。

丹堤咖啡全4月份也推出咖啡寄杯優惠，4月底前至丹堤行動購物網加入會員，信用卡線上付費即可享買3送2優惠，不但可跨店、分次使用，60元飲品券兌換時，也可補差額升級其它飲品。路易莎則從即起至5／9期間推出「京都醇茶涼賞季」，至店購買原價60元的「大臣賞煎／焙茶」，特價50元。

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