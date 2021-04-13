麥當勞將出新口味「焦糖布朗尼麥旋風」　比雙倍OREO冰炫風更邪惡

編輯／ChiNg

近日台灣麥當勞除了主打酷炫的「極黑浪潮」主題以外，於全台門市新推出的「雙倍OREO冰炫風」更於網上引起熱議，向來熱銷的冰炫風比起以往看似更黑更豪邁，把備受喜愛的OREO大方的加好加滿吸引許多人紛紛前往朝聖。

而美國麥當勞則是因應全國焦糖慶典將推出史無前例的新口味「焦糖布朗尼麥炫風」將濃郁的香草冰淇淋添上苦甜布朗尼蛋糕再淋上焦糖，滿滿的餡料不僅承載了罪惡感也滿載幸福的滋味，麥當勞大廚Chad Schafter驕傲的說「為了顧客的喜好以及季節的遞嬗而提供一種全新最具標誌性的甜點是我們的榮幸。」身為速食業的指標性品牌，麥當勞這次肯定也不會讓冰炫風粉絲們失望。

▲美國麥當勞預計將於五月上旬推出新口味冰炫風。（圖／McDonald’s）

其實早在2017年這個口味就已經於加拿大開賣，亦被稱為冰炫風的發源地，可惜的是此次新口味僅預計將於5／3起在美國限量發售，目前台灣地區尚未有任何消息，有興趣的人可以持續關注官方最新消息，一起祈禱與期待新口味早日登台。

除此之外來自美國的甜甜圈人氣品牌Krispy Kreme為了滿足廣大的OREO粉絲們推出了期間限定的「OREO甜甜圈」一口氣打造出兩款全新口味把OREO發揮得淋漓盡致，無論是「OREO巧克力醬脆片」還是「OREO餅乾甜甜圈」兩種都罪惡到不行，前者是在經典的原味甜甜圈中夾入香濃順口的鮮奶油，外層再裹上濃濃的巧克力醬以及OREO餅乾；而後者則是直接霸氣的把整個甜甜圈浸滿厚厚的巧克力並擠上鮮奶油及小餅乾作為點綴，難怪人家說好吃的東西都很邪惡。

壞消息是此系列目前僅餘美國當地販售，台灣官方仍未發佈任何相關消息，想吃的粉絲們不妨拭目以待吧。

台灣的朋友們也別灰心，經過漫長的等待終於迎來好消息！日本品牌HOROYOI新販售的「乳酸沙瓦」已於台灣發售，無論是作為運動後的能量補充還是夏季的沁涼冰品都是一大享受，加上沙瓦氣泡冰涼的好滋味肯定是這個夏天最棒的禮物；酒量不好的人也不必擔心，僅含3％的極低酒精比例只會營造微醺的快樂並不至於讓大家醉而不歸。

▲日本一度賣到斷貨的HOROYOI「乳酸沙瓦」台灣正式上市，代言人Hebe大誇該口味很有兒時的記憶。（圖／記者黃克翔攝）



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