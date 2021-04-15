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這次不玩蔬菜！日本再推《果物妖精》超Q檸檬鼠、鳳梨狗吃可愛長大的

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▲▼果物精靈。（圖／翻攝自推特＠ponkichim）

▲日本推主再度推出新系列《果物精靈》。（圖／翻攝自推特＠ponkichim，下同）

編輯／ChiNg

繼先前由日本藝術家所設計的野菜妖精系列蔬菜小動物推出公仔實體化之後，近日緊接著再度打造第二彈《果物精靈》新系列於網上掀起一陣騷動，這次不玩蔬菜了改玩水果！不管是小老鼠還是小青蛙通通都搖身變成了葡萄、檸檬、香蕉等各種水果，可愛到讓人完全招架不住。

當可口的水果遇上療癒的小動物便完美結合成新的物種，也就是此系列「果物妖精」的靈感來源，如此無厘頭又天真爛漫的設計想法使整體顯得更為俏皮可愛。像是最近台灣很夯的鳳梨議題，便有一款是將小狗狗塞入鳳梨變成鳳梨狗，帶刺的鳳梨切開後卻是軟萌的狗狗這種反差萌實在太可愛了；或是這隻背影看似一顆美味多汁的檸檬，轉過身來原來是貪吃的小萌鼠，網友紛紛留言「真是檬鼠人了！」。

▲▼果物精靈。（圖／翻攝自推特＠ponkichim）

▲▼果物精靈。（圖／翻攝自推特＠ponkichim）

除此之外還有許多神奇的款式，像是由小精靈們扮演的綠葡萄、紫葡萄以及萌到不行的香蕉，外觀貌似普通的香蕉剝開皮後原來躲了一隻小精靈，可愛指數破表每一款看了都好想要；另外像是渾身毛茸茸的奇異果狗狗或是藍莓小鳥也通通都有，不管是哪一隻都讓人非常佩服藝術家的創作力與想像力。

▲▼果物精靈。（圖／翻攝自推特＠ponkichim）

▲▼果物精靈。（圖／翻攝自推特＠ponkichim）

▲▼果物精靈。（圖／翻攝自推特＠ponkichim）

而近期同樣引起熱議的便是誠品生活南西店即將於4／16迎來扮裝夜派對且自四月初起進行為期一個月的快閃活動，因應迪士尼動畫101忠狗的反派角色前傳電影《時尚惡女：庫伊拉》即將上映，因此邀請了各種公主及反派到台北夢幻快閃來一場隆重的派對。除了大家熟悉的黑魔女、烏蘇拉等暗黑勢力以外，就連《愛麗絲夢遊仙境》的紅皇后以及《白雪公主》的壞皇后也來參一咖，所有反派角色難得齊聚一堂讓大家一次看個夠。

▲▼誠品迪士尼快閃。（圖／翻攝自臉書＠誠品生活）

▲迪士尼反派們於誠品生活南西店進行為期一個月的快閃活動。（圖／翻攝自臉書＠誠品生活，下同）

快閃派對當然少不了各式各樣的周邊商品，除了日常生活實用的造型手機殼、文具用品、小配件以外，其中最引人注目的絕對是這組「迪士尼反派系列公仔盒玩」一口氣將多達12位的迪士尼反派們以最Q的形象安置在超萌的收納盒中，既質感又可愛絕對是最有價值的收藏品。

▲▼誠品迪士尼快閃。（圖／翻攝自臉書＠誠品生活）

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關鍵字：

日本, 公仔, 推主, 推特, 可愛, 療癒

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