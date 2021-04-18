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現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家

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編輯／ChiNg

相信很多人跟小編一樣好不容易騰出時間來幫生活用品補貨，出了門之後卻又想不起來家裡到底缺什麼，不管是DAISO日本大創百貨、無印良品還是大家熟悉的誠品書局小編通通都幫你列出隱藏版必買TOP3，讓你下次購物再也不遺漏任何單品。

DAISO大創百貨

必買TOP3：吸盤式免釘孔掛鉤

不管是搬新家還是重新裝潢，到底該不該在牆上釘釘子是許多人的煩惱，有了這款吸盤式免釘掛鉤輕鬆幫你解決問題，即便是浴室這種潮濕的環境也不怕附著力不夠，以簡約的風格幫你做最完美的收納。

▲▼大創百貨。（圖／翻攝自IG@daiso_taiwan）

▲吸盤式免釘孔掛鉤。（圖／翻攝自IG@daiso_taiwan，下同）

必買TOP2：LED三面鏡

這款三面鏡幫大家打造零死角的環繞視覺，一個鏡子在手想照任何角度都不是問題，除此之外最吸引人的就是LED的設計，就算身在昏暗的房間裡也可以打光補妝，且輕巧的設計使得攜帶出門相當便利。

▲▼大創百貨。（圖／翻攝自IG@daiso_taiwan）

必買TOP1：質感透明化妝盒

誰說化妝盒只能砸大錢來挑選？其實只需要幾個銅板就能將質感的透明化妝盒帶回家，簡約的設計自帶舒適宜人的感覺加上簡單俐落的隔層使得分類上更省時省力，這款絕對是小資女們的必敗首選。

▲▼大創百貨。（圖／翻攝自IG@daiso_taiwan）

無印良品

必買TOP3：攜帶型衣物清潔滾輪

除了家裡需要時時備著一支滾輪做清潔以外，無印也推出了這款可攜帶的輕便型清潔滾輪，小小一支放在包包裡簡直是太方便了，當衣服不慎沾黏棉絮或毛屑只需要稍微滾一下便可輕鬆清除。

▲▼無印隱藏版必買。（圖／翻攝自muji.com）

▲攜帶型衣物清潔滾輪。（圖／翻攝自muji.com，下同）

必買TOP2：薄荷香牙線

出門在外最尷尬莫過於牙齒殘有食物，有了這款輕巧可愛的牙線盒便能有效解決問題，不但外觀設計簡約具質感就連使用時也會飄有淡淡薄荷香，絕對是隱藏版的必敗神物，且亦有推出補充包相當環保且方便。

▲▼無印隱藏版必買。（圖／翻攝自muji.com）

必買TOP1：捲線收納盒

現代人手機不離身更別說充電器了，手機沒電肯定是數一數二不方便且沒安全感的事情，因此USB充電線的重要性可說是屹立不搖的地位，這款捲線收納包幫助大家在充電線不使用時完美收納，再也不必擔心散落在包裡打結變得一團糟。

▲▼無印隱藏版必買。（圖／翻攝自muji.com）

誠品生活

必買TOP3：Ideal Coffee墨水瓶冷萃咖啡

文具控的天堂誠品書局總是散發出一股清新的文青氣息，這款冷萃咖啡便是打造成文具的樣式將外觀做成墨水瓶造型，筆需要墨水而人則是需要咖啡來滋潤，此系列共推出兩款分別為動物圖樣的淺焙咖啡以及一般造型的深焙咖啡供大家選購，最文青莫過於拿起墨水乾一杯。

▲▼誠品必買 。（圖／翻攝自eslite.com）

▲Ideal Coffee墨水瓶冷萃咖啡。（圖／翻攝自eslite.com，下同）

必買TOP2：30天倒數計劃本

人家說好的開始是成功的一半，如何妥善規劃與運用時間亦是一門學問，這款倒數計劃本讓無論是準備考試的學生還是為專案工作奮鬥的上班族，都能將未來30天的所有進度一一寫下，讓自己將每分每秒的時間徹底花在刀口上，輕鬆成為時間管理大師。

▲▼誠品必買 。（圖／翻攝自eslite.com）

必買TOP1：巨大MONO橡皮擦

筆袋裡最容易不見的第一名非橡皮擦莫屬，幾乎沒有一次是可以完全用完的，這顆「Tombow MONO巨型橡皮擦」其實是18入的橡皮擦組，一口氣幫你補足海量的橡皮擦再也不怕弄不見。

▲▼誠品必買 。（圖／翻攝自eslite.com）

►用「小人菜刀架」想像成討厭的人事物　捅下去太紓壓

►卡娜赫拉多肉植物好療癒！桌機公仔勾7年級生回憶　長出手腳能自由動

關鍵字：

無印良品, 誠品, 大創百貨, 必買

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