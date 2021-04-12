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Angelababy美背全露輸了！「黑天鵝之爭」倪妮羽毛披肩氣場爆棚

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▲▼倪妮、楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮超狂女王氣場強壓Angelababy（楊穎）。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸時尚文化大賞於10日舉行，現場眾星雲集，包括一線女星Angelababy（楊穎）、倪妮都盛裝出席，Angelababy換上高級訂製服品牌Giambattista Valli 層層堆疊的黑色蓬裙亮相，隨後倪妮同樣以黑色平口裙出鏡，兩人較勁意味十足，被網友封為「黑天鵝之爭」。

▲▼倪妮、楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲▼倪妮、楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy（楊穎）以高級訂製服品牌Giambattista Valli黑色裙裝亮相。（圖／翻攝自微博）

Angelababy（楊穎）以高級訂製服品牌Giambattista Valli黑色裙裝亮相，綁起婉約的中分髮型，疊加一抹紅唇，充分彰顯巴掌臉蛋；同時全黑的裙身襯托白皙肌膚吹彈可破，加上層層堆疊的夢幻裙襬效果，宛如童話故事中走出一般，浮誇之餘不失美艷。Angelababy也不忘轉至後方，秀出整片白皙美背，增添火辣尺度，無論多個角度都毫無死角，十分誘人。

▲▼倪妮、楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲▼倪妮、楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮相中Alexandre Vauthier2020秋冬高訂服裝，運用平口裙裝搭配羽毛披肩創造豐盈感 。（圖／翻攝自微博）

同樣以全黑造型出鏡的還有倪妮，身為紅毯常勝軍的她，此次相中Alexandre Vauthier2020秋冬高訂服裝，巧妙運用平口裙裝搭配羽毛披肩創造豐盈感，且時而露肩彰顯白皙鎖骨曲線，又兼顧平口裙裝的率性氣息，一柔一剛拿捏得恰到好處。此次兩大女神的黑裙之爭也引起網友熱議，不少人直言：「倪妮氣場太強，Angelababy輸了」、「Angelababy這套好像意料之中，沒有很驚喜、「黑天鵝之戰。」

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關鍵字：

時尚文化大賞, 倪妮, Angelababy, 楊穎, 紅毯

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