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郭雪芙搶曬9千元「柔粉法棍包」！　吳速玲撞同款美腿Pose完勝

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記者鮑璿安／綜合報導

在春夏交接之時，最需要輕便且繽紛的包款療癒人心，Maje 2021春夏系列推出一款「Stick Bag」，宛如法棍般的討喜外型加上了流蘇細節更是精緻，一口氣擄獲女星郭雪芙、吳速玲、KOL李函等人搶背一波，而價格也是親民萬元有找。另外，別忘記看到最後，《ET FASHION》也整理出近期夯包一次看。

▲郭雪芙、吳速玲、KOL李函。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲郭雪芙、吳速玲、KOL李函。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲吳速玲演繹法棍包Stick Bag，出自Maje 2021春夏系列，NT$9,050。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

橫掃女星IG的 Stick Bag出自Maje 2021春夏系列，以法棍包為經典原型的包款自80年代持續火紅至今，比起法棍包更可愛的元素，就屬Stick Bag在兩側加以流蘇設計，增添靈動氣息，另外也運用時下最夯的鱷魚壓紋小牛皮材質，辨識度十足。

▲郭雪芙、吳速玲、KOL李函。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲郭雪芙穿著鮮明可愛的斜紋軟呢套裝搭配粉色包款。（圖／翻攝自IG）

女星郭雪芙穿著鮮明可愛的斜紋軟呢套裝，襯托出白皙肌膚，手拎粉色包款，成為造型中的點睛之筆，逆齡氣息十足；吳速玲則是以唯美的印花長裙穿出法國高雅質感，同時以收腰細節彰顯比例，而秀包POSE更是略勝一籌，直接側坐在地，以傲人長腿線條帶貨一波。不同於兩位女星的甜美風，KOL李函身穿俐落剪裁的西裝外套與高開衩裙裝，一口氣背上三顆包氣場十足，連少女粉也能輕鬆駕馭。

▲郭雪芙、吳速玲、KOL李函。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲郭雪芙、吳速玲、KOL李函。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲KOL李函身穿俐落剪裁的西裝外套與高開衩裙裝，一口氣背上三顆包氣場十足。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

【向下看更多美包】

Chloé Woody「燕麥牛奶」帆布托特包

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé大勢的 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，靈感來自於品牌的平底便鞋，小型托特包，NT$25,600；人字涼鞋，NT$14,100。（圖／品牌提供）

Chloé大勢的 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，其實靈感來自於品牌的平底便鞋，延續鮮明LOGO織帶作為設計亮點，注入奶白色「燕麥牛奶」色調，在春夏交接之時帶來療癒視覺享受。輕巧好上手的雙色帆布設計，不忘以皮革遊走輪廓，增添精品級辨識度，當然最吸引人的還是大容量實用性，可以充當上班、出遊包款，一顆多用CP值很高。

FENDI 招牌法棍包Baguette

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette法棍包。（圖／品牌提供）

FENDI 招牌法棍包Baguette陸續推出不同尺寸與款式，不變的是中央的FF Logo增添辨識度，其餘像是以編織、鏤空細節注入其中，加上小花朵點綴，增添春夏的夢幻氛圍，也成為吸睛包款之一。

關鍵字：

郭雪芙, 吳速玲, KOL, 李函, Maje , 2021, 春夏, Stick Bag

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