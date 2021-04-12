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Rosé愛犬過太爽！竟用「Tiffany狗碗」吃蛋糕　網：狗界人生勝利組

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACK PINK成員Rosé近日於IG上分享愛犬Hank的近況，影片中可以看見Hank開心的吃著為牠精心訂製的造型寵物蛋糕，不過眼尖的網友們就發現了，Hank專用的狗狗碗竟是出自Tiffany & Co.的寵物系列，比大部分的民眾平時使用的碗盤還昂貴，讓網友們不禁直呼：「狗界的人生勝利組！」

▲rose狗狗用Tiffany碗 。（圖／翻攝自IG）

▲rose狗狗用Tiffany碗 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé的愛犬Hank經常出現在動態當中。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Rosé自去年領養Hank之後，便能經常在動態上看見Hank的蹤影，Rosé有時還會帶牠到工作場地溜達，相當寵愛牠，甚至還有為牠創設專屬IG帳號「Hank_says_hank」，並擁有超過160萬粉絲。

Rosé近日將姐妹們特別訂製的寵物蛋糕給Hank吃，上頭立體的狗狗造型神還原Hank的模樣，看得出相當用心，Rosé貼心為Hank把蛋糕切成小塊放在狗狗碗中以方便食用，並錄下Hank狂吃的畫面超級療癒可愛。

▲rose狗狗用Tiffany碗 。（圖／翻攝自IG）

▲Hank用Tiffany & Co.推出的寵物碗吃蛋糕。（圖／翻攝自IG@hank_says_hank）

此外，這則動態中還有其他亮點，其實Hank使用的狗狗碗是來自珠寶品牌Tiffany & Co.推出的寵物用品系列，上頭印著簡單「dog」字樣的知更鳥藍色瓷碗要價4,500元，同系列頸圈更要上萬元，比大部分民眾在家中使用的餐瓷還要高級許多，讓粉絲們紛紛留下「羨慕」的表情符號：「狗界的人生勝利組！」、「Hank小王子」、「狗都過得比我好。」

▲rose狗狗用Tiffany碗 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa先前也曾經把自己的「愛馬仕」大腸髮圈給愛貓當玩具。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

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關鍵字：

Rosé, Rose, Blackpink, Hank, Rosé狗狗, Tiffany 狗碗

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