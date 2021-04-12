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日曬海風好傷髮！髮型師傳授「護髮對策」，過與不及都是錯

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▲▼髮膜推薦。（圖／翻攝自IG）

▲髮型師提醒護髮要對症下藥，以免白忙一場。（圖／翻攝自IG/ar_magazine，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

市面上琳瑯滿目的護髮產品，每一款皆標榜全效，但全效產品並無法準確根據頭髮受損狀況給予對的養分，這樣不僅使修護效果有限，更可能因為塗抹過量導致矽靈附著過後，進而影響往後燙染髮的效果。

▲▼髮膜推薦。（圖／品牌提供）

好剪才髮型師Win建議，挑選產品前，須先了解自身秀髮受損情形，才能夠對症下藥。秀髮傷害可簡單歸納為以下四點。

#熱工具傷害

凡舉能夠加熱頭髮的工具，像是吹風機、離子夾、加熱造型夾、電熱梳等，都會因為強力加熱後使毛鱗片出現裂痕，長期下來使頭髮枯黃乾燥→建議選擇能「強韌、彈力、保濕、光澤」的護髮產品。

#摩擦受損

摩擦受損不論乾濕髮，髮絲在摩擦的同時就會產生傷害。洗髮時用力搓髮、洗完後用毛巾大力擦髮、強力用梳子梳開；總是用手或梳子直接強力拉扯打結、騎車狂風吹擾等，都會造成髮絲受損→建議選擇能「柔順、強韌、彈力」的護髮產品。

#燙染髮

燙髮藥水或染膏等化學劑，都得先破壞髮絲部分結構、再還原重建它，雖然可以精選化學劑廠商的產品優質性，但過程中必然會受損→建議選擇能「 柔順、強韌、修護、光澤」的護髮產品。

#日曬浸水海風吹

過度曝曬會讓頭髮失去彈性和水分，另外海風吹襲的空氣中難免夾雜海鹽，海鹽的附著會讓髮絲產生強力磨擦、導致受損；海水裡有著高鹽分，弱酸性頭髮遇到鹽分會使毛鱗片張開，進而流失水分。泳池裡的氯也會破壞頭髮蛋白，讓髮絲枯燥易斷→建議選擇能「 柔順、彈力、保濕、光澤」的護髮產品。

護髮產品推薦►►

▲▼髮膜推薦。（圖／品牌提供）

▲好剪才髮物所 柔光煥髮奇亞籽護髮膜，250ml，860元。

▲▼髮膜推薦。（圖／品牌提供）

▲阿葵亞 瞬效水光髮膜，230g，229元。

▲▼髮膜推薦。（圖／品牌提供）

▲FINO高效滲透護髮膜，230g，239元。

▲▼髮膜推薦。（圖／品牌提供）

▲BOTANIST植物性春櫻護髮膏(櫻花&佛手柑)， 32g，590元。

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關鍵字：

護髮, 髮型師, 受損

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