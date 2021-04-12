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安格斯12星座一周運勢4／12-4／18　單身牡羊桃花爆炸、水瓶出錯率極高

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牡羊座　3.21~4.20

水星率先脫隊位移至二宮，結束了牡羊座本命宮位三吉星連珠的全盛期，不過羊兒運勢並沒有因此扣分，主掌金錢的二宮自本週開始也會為牡羊座帶來一波波的金錢訊息，此時羊兒適合更專注的在工作上發揮潛力，容易成為眾人聚焦的對象。感情運不弱，金星能為你帶來好氣色，滿滿活力的單身牡羊將迎來魅力爆炸的桃花期。

金牛座　4.21~5.20

謹慎拿捏、小心翼翼看起來是優點，不過說穿了就是一種猶豫不決、沒效率的代稱！金牛座這週工作進度如老牛拖車，顯然缺乏一點速度，當心成為團隊間的頭痛人物，拖慢大家的腳步。感情的好機會短暫露臉，如果不能在當下抓牢，最後往往讓它在指間中溜走徒留嘆息。本週的你得試著調快你的靈魂時鐘，才趕得上幸運。

雙子座 5.21~6.20

近期的雙子似乎顯得有些心不在焉，雖然一心多用一向是你的強項，不過最近對感情三心二意的表現當心讓情人感到不滿。至於等待著感情到來的單身者，愛情的緣分還是差了一點點，目前的時間還不算成熟，不適合貿然採取行動，最好能先靜靜觀察。人際有碰壁的情況，雖然只是小事，卻可能在心中激起漣漪效應。

巨蟹座　6.21~7.21

事業宮位中陽光普照，有著太陽與水星的雙重加持，正是適合巨蟹衝刺的好時機，只是一昧的專注工作或生活，對於愛情的渴望與期待反而略有減低的傾向，有對象者若持續選擇逃避兩人的矛盾狀態不願溝通，將讓這段感情擱淺。人際方面，沈穩的步調+一針見血的評論，總能受到長輩或主管的信任，表現可圈可點。

獅子座　7.22~8.22

獅子座平時看起來一副遊戲人間的模樣，一旦下定決心啟動了新事件，就會火力全開，想要有最圓滿的收尾，行動之前應該要把所有的相關狀況都想清楚，因為一衝出去就很難回頭了，如果有不確定的部分也可以先與親朋好友們好好商量，避免做出錯誤的決定。愛情步履維艱，再強求也未必有用，不如用一顆隨緣的心看待。

處女座　8.23~9.22

如果覺得沒安全感，或內心總是惴惴不安，那麼這週的處女座得付出行動為自己尋找新的平衡，因為你的變化將會牽一髮而動全身，如果想要感情上有好的發展，就要讓自己盡力去嘗試去體驗，想要維持一成不變是不可能心想事成的。工作別掉以輕心，多花點時間與大家相處，事情可以事半功倍呢！

天秤座　9.23~10.22

天秤座本週運勢表現時好時壞，在金星移位之下，不穩定的因素增加了，工作、人際上偶爾會遇到極為幸運的事，但是也可能一段時間後又走下坡，所以運勢也就上上下下，無法保持在一定的水準。對天秤座來說變化萬千的狀況有點累又有點燒腦，不妨考慮到海邊泡泡水、晒晒太陽，將能幫助你充飽了電，回復到最佳狀態。

天蠍座　10.23~11.22

本週天蠍座似乎漸漸要從繁瑣複雜度極高的工作狀態下脫離，之前為了各種瑣事勞心勞力、傷魂傷神的狀況總算走到了一個盡頭，近期有機會獲得調適，不僅將有一小段喘息時間，也會有貴人的助力下減輕你的負擔，重要的是你開始學會減少自己的得失心。桃花運佳，憑著有點酷又有點神秘的氣質，你的感情運正要起飛。

射手座　11.23~12.21

行為思考向來不太容易受別人影響、總是我行我素的射手，最近在工作上與同儕之間總瀰漫著一股淡淡的競爭關係，某種明爭暗鬥的氛圍正醞釀著浮上台面，平時有說有笑的夥伴，相處起來有一點不自然，如果想要突破這種狀況，就要先確定自己想要的方向才不會被別人影響。感情且戰且走，局勢未明朗前不宜有大幅度動作。

摩羯座　12.22~1.19

摩羯本週看似穩紮穩打的表面下，其實內心波濤洶湧，受到火星的影響，摩羯意志低迷之外，也異常的玻璃心，格外在意別人目光，格外害怕被孤立排擠，這段時間既忙碌卻也有點小失落，只能說如人飲水冷暖自知，有的時候想太多不如開心一點最重要。感情無為而治，目前並不適合行動，不妨靜心期待。

水瓶座　1.20~2.18

水瓶座這週愈是忙碌，愈需要全神貫注，特別是工作上面臨到出錯率極高的時期，最好別分神去做其他有的沒的。此時的時間完全是被榨乾，要是粗心大意有可能讓事情變得麻煩！水瓶座無暇兼顧的感情將出現警報，最好抽些時間好好關注自己的感情狀態，單身的瓶子比較沒那麼蠟燭兩頭燒，但還是要注意自己的表現。

雙魚座　2.19~3.20

雙魚座運勢看起來頗為風光，感覺上和身邊許多朋友都相處融洽，但是這種狀況大都只是表面罷了，在金星的移位下，人際光環正走向黯淡，身邊朋友似乎各自有需要忙碌的事，邀約有些減少。不過這對雙魚座感情來說並不算壞消息，可以趁此時間與心上人或情人好好培養感情，也許能快速陷入火熱的戀情之中。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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